«Урал» – «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Спартак», который состоится 11 августа 2023 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга мощно начал сезон и идет в группе лидеров с набранными семью очками после трех туров. В кубке России «Урал» также выступает неплохо, а поэтому может сосредоточиться на предстоящей встрече со «Спартаком», которую так ждут в городе. Соперник еще не терял очки, но это не значит, что отобрать их невозможно. Матч вынесен на отдельный день и будет интересен для болельщиков по всей стране.

8 августа «Урал» обыграл в кубке России «Ростов» (1:0), а пятого числа в чемпионате одолел на выезде «Оренбург» (2:0).

«Спартак»

«Спартак» в новом сезоне создает себе много проблем посреди матча, а потом героически их решает. Команда выиграла все официальные матчи и старается не допускать осечек. Чтобы победить на выезде «Урал», гостям следует максимально себя проявить и грамотно отыграть в обороне. Сейчас «красно-белые» лидируют с девятью баллами и в случае победы смогут сохранить своем место.

8 августа «Спартак» все же добыл победу в кубке России у «Пари НН» (5:4), а пятого числа уже в рамках РПЛ разгромил на выезде «Рубин» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 3.55

Ничья – 3.55

Победит «Спартак» – 2.08

Статистика

«Урал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спартак» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Московская команда на ходу и даже с успешным «Уралом» обязана побеждать, чтобы не подпускать ближе к прямых конкурентов, а по возможности еще больше отрываться.