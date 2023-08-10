Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Урал» – «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:47
«Урал» – «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Спартак», который состоится 11 августа 2023 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга мощно начал сезон и идет в группе лидеров с набранными семью очками после трех туров. В кубке России «Урал» также выступает неплохо, а поэтому может сосредоточиться на предстоящей встрече со «Спартаком», которую так ждут в городе. Соперник еще не терял очки, но это не значит, что отобрать их невозможно. Матч вынесен на отдельный день и будет интересен для болельщиков по всей стране.

8 августа «Урал» обыграл в кубке России «Ростов» (1:0), а пятого числа в чемпионате одолел на выезде «Оренбург» (2:0).

«Спартак»

«Спартак» в новом сезоне создает себе много проблем посреди матча, а потом героически их решает. Команда выиграла все официальные матчи и старается не допускать осечек. Чтобы победить на выезде «Урал», гостям следует максимально себя проявить и грамотно отыграть в обороне. Сейчас «красно-белые» лидируют с девятью баллами и в случае победы смогут сохранить своем место.

8 августа «Спартак» все же добыл победу в кубке России у «Пари НН» (5:4), а пятого числа уже в рамках РПЛ разгромил на выезде «Рубин» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 3.55
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Спартак» – 2.08

Статистика

  • «Урал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Спартак» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Московская команда на ходу и даже с успешным «Уралом» обязана побеждать, чтобы не подпускать ближе к прямых конкурентов, а по возможности еще больше отрываться.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:09
Обе команды бегут и функционально очень хорошо готовы к интенсивному футболу, только выбор здесь пойдет в пользу Спартака через небольшой ТБ с иксом. Команда Абаскаля невероятно давит в атаке, уровень интенсивности зашкаливает, но в обороне не все гладко из-за высокой игры. И все же на фоне Урала тут куда более акцентированная игра в атаку с результатом из-за точечных и классных приобретений. В прошлом сезоне Спартак тут в РПЛ победил 2-0, сейчас все может пойти крупнее и взаимными усилиями такая ставка в пользу гостей имеет все шансы пройти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 