«Урал» – «Спартак» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Спартак», который состоится 11 августа 2023 года
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга мощно начал сезон и идет в группе лидеров с набранными семью очками после трех туров. В кубке России «Урал» также выступает неплохо, а поэтому может сосредоточиться на предстоящей встрече со «Спартаком», которую так ждут в городе. Соперник еще не терял очки, но это не значит, что отобрать их невозможно. Матч вынесен на отдельный день и будет интересен для болельщиков по всей стране.
8 августа «Урал» обыграл в кубке России «Ростов» (1:0), а пятого числа в чемпионате одолел на выезде «Оренбург» (2:0).
«Спартак»
«Спартак» в новом сезоне создает себе много проблем посреди матча, а потом героически их решает. Команда выиграла все официальные матчи и старается не допускать осечек. Чтобы победить на выезде «Урал», гостям следует максимально себя проявить и грамотно отыграть в обороне. Сейчас «красно-белые» лидируют с девятью баллами и в случае победы смогут сохранить своем место.
8 августа «Спартак» все же добыл победу в кубке России у «Пари НН» (5:4), а пятого числа уже в рамках РПЛ разгромил на выезде «Рубин» (4:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 3.55
- Ничья – 3.55
- Победит «Спартак» – 2.08
Статистика
- «Урал» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Спартак» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. Московская команда на ходу и даже с успешным «Уралом» обязана побеждать, чтобы не подпускать ближе к прямых конкурентов, а по возможности еще больше отрываться.