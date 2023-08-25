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«Шемрок» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:31
«Шемрок» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Дандолк», который состоится 25 августа 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают первое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Шемрока» за последнее время. В четвертьфинале квалификации Лиги конференций УЕФА с общим счётом 0:6 по сумме двух встреч «Шемрок Роверс» потерпел поражение от венгерского «Ференцвароша». В позапрошлом туре чемпионата Ирландии «Роверс» взял верх над «Корк Сити» (2:1).

11 августа ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Шелбурном» (1:1).

«Дандолк»

На сегодняшний день «Дандолк» находится на пятой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «бело-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Шемроком». Ничью раскатал «Дандолк» на своём поле с «Шелбурном» в рамках матча 26-го тура Премьер-дивизиона. С минимальным счётом «бело-чёрные» взяли верх над командой «Слайго Роверс». Победный гол забил на десятой минуте встречи нападающий Даниель Келли.

Со счётом 1:0 «Дандолк» одержал победу над командой «Брей Уондерерс» в 1/8 Кубка Ирландии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шемрок Роверс» – 1.56
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Дандолк» – 6.00
  • Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.51
  • Обе забьют — нет – 1.80
  • Обе забьют — да – 2.02
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Только в одном матче из пяти последних «Шемрок» выиграл
  • За такой же период «бело-чёрные» взяли верх над своими соперниками в двух встречах
  • Девять очных встреч к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

«Обручи» вылетели из квалификации Лиги конференций и теперь могут сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.56 на победу «Шемрока». На своём поле «Роверс» не упустит возможность набрать три очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк шемрок
Все комментарии
idres
idres
сегодня в 17:06
Лёгкой прогулки у хозяев в этом поединке, конечно, скорее всего не будет. Но на классе три очка в домашнем матче действующий чемпион страны забирать должен. Шемрок Роверс в текущем сезоне здорово выглядит в поединках при родных трибунах, в последнее время и вовсе не теряет очков на своём поле в рамках лиги. Дандолк в гостях - точно не непобедимый коллектив. А пять крайних личных встреч на поле "обручей" для команды стабильно завершались поражениями: 1-2, 1-3, 0-1, 0-3, 0-2. Ставка - П1. Шемроку нужно выигрывать и отрываться от преследователей в гонке за очередным чемпионским титулом!
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