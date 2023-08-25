«Шемрок» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Дандолк», который состоится 25 августа 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают первое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Шемрока» за последнее время. В четвертьфинале квалификации Лиги конференций УЕФА с общим счётом 0:6 по сумме двух встреч «Шемрок Роверс» потерпел поражение от венгерского «Ференцвароша». В позапрошлом туре чемпионата Ирландии «Роверс» взял верх над «Корк Сити» (2:1).

11 августа ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Шелбурном» (1:1).

«Дандолк»

На сегодняшний день «Дандолк» находится на пятой строчке турнирной таблицы. Вспомним недавние матчи с участием «бело-чёрных», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Шемроком». Ничью раскатал «Дандолк» на своём поле с «Шелбурном» в рамках матча 26-го тура Премьер-дивизиона. С минимальным счётом «бело-чёрные» взяли верх над командой «Слайго Роверс». Победный гол забил на десятой минуте встречи нападающий Даниель Келли.

Со счётом 1:0 «Дандолк» одержал победу над командой «Брей Уондерерс» в 1/8 Кубка Ирландии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.56

Ничья – 4.20

Победит «Дандолк» – 6.00

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.51

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Только в одном матче из пяти последних «Шемрок» выиграл

За такой же период «бело-чёрные» взяли верх над своими соперниками в двух встречах

Девять очных встреч к ряду завершились следующим исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

«Обручи» вылетели из квалификации Лиги конференций и теперь могут сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.56 на победу «Шемрока». На своём поле «Роверс» не упустит возможность набрать три очка.