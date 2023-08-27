«Валенсия» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Осасуна», который состоится 27 августа 2023 года

«Валенсия»

«Оранжевые» по итогам прошлого сезона чемпионата Испании заняли шестнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием «Валенсии». С разницей в один мяч «Валенсия» уступила «Астон Вилле» в рамках товарищеской встречи. В матче 1-го тура чемпионата Испании на выезде «летучие мыши» взяли верх над «севильцами» (2:1). Голами отличились защитник Муктар Диахаби из Гвинеи и полузащитник Хави Гуэрра.

С минимальным счётом «Валенсия» выиграла у «Лас-Пальмаса» в игре следующего тура.

«Осасуна»

Седьмую строчку турнирной таблицы Ла Лиги заняли по итогам сезона 2022/2023 «красные» из Памплоны. Рассмотрим несколько матчей «Осасуны» за последнее время. На выезде в сухую, поразив дважды ворота соперника, «красные» выиграли у «Сельты» в рамках матча 1-го тура нового сезона Примеры. Дома со счётом 0:2 «Осасуна» потерпела поражение ото «львов» из Бильбао в игре следующего тура.

В рамках первого финального матча Лиги конференций УЕФА «красные» дома уступили со счётом 1:2 бельгийскому «Брюгге».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 1.79

Ничья – 3.55

Победит «Осасуна» – 5.00

Победит «Валенсия» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 2.5 гола – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 гола – 1.60

Статистика

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «оранжевые» уступили

Из пяти крайних матчей «красные» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.29 на тотал больше 2.5 голов за игру. Вопреки мнению букмекеров, в предстоящем матче вполне возможна результативная игра. Статистика личных встреч подсказывает нам, что не меньше трёх голов в поединке могут быть забиты.