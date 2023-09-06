Дания – Сан-Марино: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1694018105

вчера, 19:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Дания – Сан-Марино, который состоится 7 сентября 2023 года

Дания

Датчане в мировом рейтинге ФИФА занимают девятнадцатое место на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «бело-голубыми» из Сан-Марино. 26 марта с разницей в один гол «датский динамит» в гостях проиграл национальной команде Казахстана (2:3). Дома с минимальным счётом сборная Дании обыграла «Североирландское железо».

19 июня в игре 4-го тура квалификации на Евро датчане в гостях раскатали ничью со словенцами (1:1).

Сан-Марино

Санмаринцы в мировом рейтинге ФИФА находятся на 208-ом месте. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «бело-голубых» за последнее время. Проигрышная серия сборной Сан-Марино длится пять матчей к ряду. Словенцы на своём поле в сухую, забив пару мячей, обыграли санмаринцев. С большим счётом казахстанские «ястребы» в гостях выиграли у национальной команды Сан-Марино (3:0).

Со счётом 6:0 в игре 4-го тура квалификации сборная Финляндии взяла верх над санмаринцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Дания с форой -5.5 – 2.08

Тотал голов больше 5.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 5.5 голов – 1.97

Статистика

В четырёх матчах из десяти крайних датчане выиграли своих соперников

За такой же период «бело-голубые» не выиграли ни одного матча

Три из пяти последних игр с участием «датского динамита» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Дании с коэффициентом -5.5 голов за игру коэффициент 2.08. В предстоящем матче мы увидим разгром санмаринцев. Свои ворота датчане, скорее всего, сохранят в неприкосновенности, а «бело-голубым» забьют не меньше шести мячей.