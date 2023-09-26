«Эмполи» – «Салернитана»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Эмполи» – «Салернитана», который состоится 27 сентября 2023 года

«Эмполи»

«Синие» в турнирной таблице чемпионата занимают на текущий момент последнюю строчку. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Эмполи». Семь матчей к ряду насчитывает проигрышная серия подопечных Паоло Дзанетти. «Ювентус» в гостях обыграл «синих» в матче 3-го тура Серии A. «Рома» разгромила команду «Эмполи» в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных с минимальным счётом дома «синие» уступили миланскому «Интеру».

«Салернитана»

Семнадцатое место занимают «морские коньки» в текущем сезоне Cерии A. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды из Салерно за последнее время. Пропустив пару мячей, в сухую «гранатовые» проиграли команде «Лечче» в матче 3-го тура чемпионата Италии. «Торино» в гостях выиграло у «морских коньков» с большим счётом.

22 сентября ничейным исходом завершилась игра прошлого тура Серии A с командой «Фрозиноне» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 2.33

Ничья – 3.35

Победит «Салернитана» – 3.20

Победит «Эмполи» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да

Только одну победу одержали «синие» в десяти крайних матчах

За тот же период «тёмно-красные» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Эмполи» коэффициент 2.33. Пять матчей к ряду «синие» не забивают своим соперникам. Пришло время прервать данную серию.