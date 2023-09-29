«Бенфика» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Бенфика» – «Порту», который состоится 29 сентября 2023 года

«Бенфика»

«Орлы» в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на третьем месте. Полтора месяца «Бенфика» не проигрывает своим соперникам в чемпионате Португалии. С разницей в один мяч «славные» обыграли в рамках матча 5-го тура Примейра-лиги команду «Визела». 20 сентября в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла дома «красным быкам» из Зальцбурга (0:2).

На прошлых выходных со счётом 3:1 «орлы» обыграли в гостях команду «Портимоненси».

«Порту»

«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают второе место. Вспомним недавние матчи с участием команды за последнее время. В семи матчах к ряду «драконы» не уступают своим оппонентам. С минимальным счётом «Порту» в гостях выиграл у команды «Эштрела» в рамках матча 5-го тура чемпионата. 19 сентября со счётом 3:1 «сине-белые» в гостях одержали победу над «Шахтёром» из Донецка.

23 сентября со счётом 2:1 «Порту» выиграл у «Жил Висенте».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 2.08

Ничья – 3.55

Победит «Порту» – 3.45

Победит «Бенфика» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Четыре поражения потерпели «орлы» в десяти последних матчах

За такой же период «Порту» уступил своим соперникам в двух встречах

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.55. Когда на футбольном поле встречаются такие непримиримые соперники, мы допускаем, что вероятность ничьи вполне высока.