Два арбитра, которые открывали Маракану

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вчера, 21:34

В прошлой статье речь шла о Марио Вианне. Это настолько колоритный человек, что рассказывать о нём можно бесконечно, истории, связанные с ним, стали уже фольклором.

Но был в то время ещё один арбитр, намного моложе Марио Вианны, про которого также есть масса рассказов.

Речь идёт об Алберто Мoнард да Гама Малшер (Alberto Monard da Gama Malcher). По-португальски, конечно, произносится несколько иначе, чем вы прочитаете по-русски, имя скорее произносится Алберту. Но главное — в его фамилии Малшер ударение падает на букву А, и желательно без смягчения звука Л (впрочем, как и в имени Alberto). Да и в его фамилии вместо Ш частенько пишут Ч, забывая, что это португальский язык, а не английский.

Краткое написание его имени было Гама Малшер.

И вновь, как и в случае с Марио Вианна, у этого рефери масса вариантов годов его рождения. Причём с разлётом в десятилетие.

Во всяких википедиях вы прочитаете, что он родился 3 марта 1908 г., а умер в 1966 — это полная чушь. В других источниках можно встретить 1918 и 1920 год его рождения, но всегда 3 марта. Официального документа о точной дате его рождения я не нашёл. Но родился он в 1918 году, т.е. Гама Малшер был почти на 16 лет моложе Марио Вианны.

Есть официальная запись о смерти Алберто, умер он в 1978 году в возрасте 60 лет. Опять же повсеместно в интернете указано, что дата смерти у него 29 ноября. Ан нет — в документе написано, что Алберто да Гама Малшер скончался в 0 часов 30 минут 30 ноября 1978 года.

В нескольких статьях упоминаются его родственники, которые также были арбитрами. Во-первых, упоминается его отец и дядя.

В документе о смерти Алберто имя отца указано — Жозе да Гама Малшер. В то время жил известный дирижёр, музыкант с этим именем. Однако в газетах в роли футбольного арбитра я встречал только имя Луиз да Гама Малшер. А вот дядя Алберта (брат отца) был весьма известной личностью в футболе.

Ачилле Гама Малшер стал первым бразильцем в итальянском футболе, заиграв в 1909 г. за Интер, в число основателей которого он и входил. Затем он был одним из тренеров сборной Италии первого созыва. Позже Ачилле был и футбольным арбитром, в той же Италии. А на Олимпиаде 1928 он был лайнсменом (представлял Италию) в первом финальном матче между Уругваем и Аргентиной. На первом этапе Олимпиады он был судьёй в поле в матче Аргентина — Бельгия. Отец у него был бразилец, а мать итальянка. У родителей были ещё два сына помоложе, которые также были арбитрами в Италии.

Вот так выглядел первый бразилец в итальянском футболе:

Алберто, племянник бразило-итальянца, в юности занимался в клубе Ремо из штата Пара, в главном городе Белен, в своём родном городе. Он занимался греблей и футболом (в отличие от Марио Вианны).

Алберто был защитником, в 16 лет стал чемпионом Рио среди молодёжных команд в составе Фламенго, а на следующий год в составе Ботафого занял второе место в подобном турнире.

Но травма колена помешала его карьере игрока. Но с футболом он не расстался. Он активно увлёкся судейством футбольных матчей.

В высшем дивизионе в качестве арбитра он появился в 1947, когда ему не было и 30 лет.

В ноябре того же года произошло достаточно жуткое событие в его жизни. 9 ноября в чемпионате Кариока клуб Bonsucesso, аутсайдер турнира, принимал Флуминенсе.

Хозяева поначалу вели в счёте 2:0, но всё же уступили более именитому клубу 3:4. Окончательный счёт матча весьма не устроил местную торсиду. Болельщикам казалось, что арбитр помог гостям. И на молодого арбитра после матча было совершено злостное нападение, ему пробили голову железным прутом. К счастью, всё обошлось, в декабре Алберто продолжил судить матчи.

На фото 1 Алберто да Гама Малшер в форме арбитра, на фото 2 он пациент после инцидента:

Из воспоминаний Игоря Сергеевича Фесуненко известно, что Марио Вианна всегда и везде ходил с пистолетом, кобура у него была либо на поясе, либо в подмышке. Не после нападения ли на Малшера Вианна стал носить с собой оружие? И после того случая в Бразилии стали строить ограждения и рвы между зрителями и полем.

Кстати, вот вам ещё один штрих про Марио Вианну.

После одного непростого матча Марио переодевался в раздевалке. К нему вошёл полисмен и доложил, что его отряд готов защищать арбитра при выходе со стадиона от разъярённой толпы. Марио Вианна предложил полисмену и его отряду лучше выйти со стадиона и защищать толпу (от него), пока арбитр будет идти со стадиона — у него в руках было два кольта 38 калибра!

Для судейства ЧМ -50 было выбрано 3 бразильских арбитра: Марио Вианна, Марио Гарделли и Алберто да Гама Малшер.

Про Марио Гарделли пока ничего конкретного в плане его возраста сказать не могу. Он был представителем Сан-Паулу (паулист), в отличие от двух представителей Рио (кариоки). В статье о нём в 1949 г. сказано, что на вид ему около 36 лет. На фото он выглядит вполне молодым человеком. Но пока точно не знаем его возраст, скажем, что Алберто да Гама Малшер в возрасте 32 лет был самым молодым рефери на ЧМ -50.

Но до открытия турнира Кубка мира 1950, которое состоялось 24 июня на стадионе Маракана, чуть ранее состоялись первые матчи на новом стадионе.

16 июня была торжественная церемония с участием президента страны. А затем состоялся самый первый футбольный матч на грандиозном стадионе. Кстати, не все трибуны были ещё сданы в эксплуатацию. Но зрителей было много.

Так как сборная Бразилии готовилась к чемпионату мира, то ни один игрок из обоймы сборной в первом матче на Маракане не принимал участия. Играли вновь созданные сборные штатов Рио и Сан-Паулу. В сборной Кариока (из Рио) был Диди, а в сборной Паулиста играл Джалма Сантос. Их известность ещё впереди.

Необычным был и выбор арбитра первого матча. Решено было, что этот инаугурационный матч отработают два арбитра ФИФА из Рио, это Алберто да Гама Малшер и Марио Вианна.

Причём первый тайм, а значит и право дать первый свисток на стадионе Маракана, получил 32-летний Гама Малшер.

Он же зафиксировал и первый гол на новом стадионе — на 10-й мин Диди забил самый первый гол на грандиозной арене. Зафиксировал Гама Малшер и ещё один гол — на 16-й минуте Аугусто сравнял счёт.

Во втором тайме арбитром выступил уже 47-летний Марио Вианна. И ему довелось зафиксировать два взятия ворот, паулисты отличились дважды.

Первый дубль на новом стадионе оказался необычным: первый гол Аугусто состоялся при арбитре Гама Малшер, а второй уже при Марио Вианне. Не у каждого игрока случается такой необычный факт в карьере.

На фото оба первых арбитра Мараканы сидят на газоне:

Несмотря на разницу в возрасте, эти рефери дружили. Между прочим, летом 1951 в Бразилии проходил первый клубный чемпионат мира. Гама Малшер был официально приглашен для арбитража матчей 8 команд. Но он отказался из-за солидарности с Марио Вианной, которого не позвали. Пришлось организаторам турнира дать и Марио Вианне отработать в одном матче (Ницца — Црвена Звезда). Сам Гама Малшер судил в двух матчах, в том числе и один из полуфиналов Ювентус — Аустрия.

Между прочим, Гама Малшер вполне мог судить и на ЧМ -58 в Швейцарии. Но ни одного бразильского арбитра ФИФА не привлекла, «в наказание» за демарш Марио Вианны на ЧМ -54. Подробнее об этом было сказано в предыдущей статье.

На ЧМ -50 все 3 бразильских арбитра отработали в поле в одном матче каждый, все эти 3 матча были между командами одной группы, но в 3 разных городах Бразилии.

25 июня Марио Вианна судил матч США — Испания, в Куритибе.

Фото бригады судей без капитанов было в предыдущей статье. А теперь и с капитанами:

В светлой футболке с полосой это капитан США Гарри Кио, с вымпелом капитан Испании Агустин Гаинса. Хотя ФИФА ошибочно указывает на своём сайте, что капитаном у испанцев был вратарь Эйсагирре.

Португальский лайнсмен Жозе Виейра да Кошта слева. Французский лайнсмен Шарль Деласаль — справа. Между прочим, Деласаль был самым возрастным лайнсменом на турнире, ему было полных 52 года, он родом ещё из 19 века (как и английский реф Джордж Ридер. Впрочем, и австрийский лайнсмен Алоиз Беранек, родившийся в 1900 году — тоже из 19 века).

29 июня во втором туре первого этапа Алберто да Гама Малшер судил на Маракане в матче Испания — Чили. Лайнсменами у него были боливиец Альфредо Альварес и уругваец Эстебан Марино.

Вот отличное фото бригады арбитров с капитанами команд:

Слева стоит боливийский лайнсмен Альварес, затем капитан Испании Агустин Гаинса, следом рефери Гама Малшер (Бразилия), с вымпелом вратарь сборной Чили Серхио Ливингстон и далее лайнсмен Эстебан Марино (Уругвай).

2 июля в городе Ресифе Марио Гарделли реферировал встречу Чили — США . И Гарделли оказался первым из бразильских арбитров в истории мундиалей, кто назначил пенальти.

Дадим фото арбитра и капитанов:

Лайнсменов нет на фото, а ассистировали бразильцу всё тот же боливиец Альварес и парагваец Марио Хейен. На сей раз у США капитаном был Уолтер Бар (у них во всех 3 матчах были разные капитаны).

На ЧМ -50 Гама Малшер, в отличие от двух своих соотечественников, в качестве лайнсмена не привлекался. Марио Вианна и Марио Гарделли провели по одной игре в качестве лайнсменов.

Арбитр Гама Малшер вошёл в историю футбола и по другому случаю. Он оказался первым рефери, кто удалил с поля Пеле.

Произошло это 2 марта 1958 г. в матче Сантоса против Ботафого в турнире между Рио и Сан-Паулу. Пеле был удалён на 59 мин, это было обоюдное удаление. Гама Малшер в том матче удалил ещё одного игрока Сантоса.

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Хотел бы дать ещё несколько фактов из биографии Марио Вианны.

В предыдущей статье о нём было сказано, что он единственный арбитр, кто удалил с поля корифея бразильского футбола Домингоса да Гия. Меня весьма удивило, что во всех источниках, где упоминается этот факт в биографии арбитра, также сказано, что это удаление у Домингоса оказалось единственным за его 11-летнюю карьеру.

Домингос да Гия начал играть на высшем уровне с 1929 года. И его футбольная карьера длилась почти 20 лет, он играл в 3 десятилетиях. Он был чемпионом Уругвая, Аргентины и Бразилии (штата Рио).

Удаление, как оперативно мне подсказали друзья из Бразилии, произошло 2 ноября 1941 года в матче Ботафого и Фламенго. К 41-му году действительно карьера Домингоса составляла 11 лет. Ну не в 41-м же году составили этот текст в биографии Марио Вианны? За почти 20 лет карьеры удаление так и осталось единственным у Домингоса!

Возвращаясь к матчу 2 ноября 1941, Марио Вианна удалил 3 футболистов из Фламенго, включая капитана команды Домингоса Да Гия, и плюс одного игрока Ботафого.

Фото Домингоса да Гия в форме Фламенго, футболка цвета рубра-негро:

Кстати, Марио Вианна покидал поле в сопровождении офицера Специальной полиции после того матча.

Есть эпизод и про мощный удар в челюсть во время матча между бразильскими командами. Дату не выяснял. Упоминается и фамилия пострадавшего игрока (Тампинья, 1 м 55 см ростом), осмелившегося возразить арбитру и даже напасть на него; приводится и разговор между лайнсменом и арбитром после нокдауна футболиста от удара Вианны. Лайнсмен спросил у рефери, допустит ли тот оправившегося от нокдауна игрока вновь на поле. Конечно, пусть играет, он хоть и маленький, но умный, от него не будет больше угроз — тонкий психолог с мощными аргументами.

И про двух попутчиков в такси, которых Вианна вышвырнул из машины из-за нелестных отзывов о своем судействе. Таксисту доплатил за потерю клиентов и продолжил поездку один. А тем двоим, кажется, понадобилась скорая помощь.

Кстати, про Бониперти. Он в составе Ювентуса стал лучшим бомбардиром неофициального чемпионата мира среди клубов в июле 1951. Кажется, он и после 1954 г. приезжал в Бразилию с клубом. С Марио Вианной, думается, он не встречался больше. Об их «драке» см. подробнее в предыдущей статье.

Обратили ли вы внимание, что имя уругвайского арбитра Эстебана Марино упоминалось и на ЧМ -50, и на ЧМ -54? Он был ассистентом сначала у Гама Малшера на ЧМ -50 в одной игре, через 4 года был лайнсменом у Марио Вианны на ЧМ -54. На ЧМ -54 и сам уругваец был главным арбитром в одном матче. А через 8 лет он работал лайнсменом и на ЧМ -62, в трёх матчах.

Марио Гарделли потерял статус арбитра ФИФА в 1951-52 гг. В Бразилии судил позже матчи второго дивизиона. Примерно в одни годы с ним жил бразильский литератор с точно таким же именем и фамилией. Про писателя известны все даты его жизни и подробности о его детях. А вот по арбитру есть только предположительный возраст.

Но посмотрите сами на него за год до чемпионата мира 1950:

Ну, точно, ему на вид лет 36, никак не 37 :)). Правда, на официальном фото в книге, выпущенной бразильской конфедерацией после ЧМ -50, ему и все 40 можно дать:

А вот этого мужчину вы узнаете сразу:

Да, это Марио Вианна в те времена, когда он уже стал популярным радиокомментатором, и его фамилию писали через две Н.

И тот, кто первым свистнул на Маракане, Алберто да Гама Малшер: