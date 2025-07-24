Легендарные «десятки» «Реала». Мбаппе хочет в компанию к Фигу, Пушкашу и Модричу

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24 июля 2025, 19:48

Килиана уговорили сменить номер.

В первом сезоне Мбаппе был «девяткой», но «Реалу» нужно продавать футболки. Клубы не получают все деньги от торговли атрибутикой, но у них есть контракты с техническим спонсором. Смена номера Мбаппе принесет прибыль. Килиан забрал десятый номер после ухода Модрича. Вспомним великих игроков «Реала» с этим числом на спине.

Раймон Копа, инсайд

Поляк Копашевский играл в «Реале» под разными номерами. «Реал» выступал по схеме «3-2-5», Копа был или правым инсайдом, или атакующим хавбеком. В честь Раймона назван приз лучшему молодому футболисту года. Трофей Копа первым получил другой француз, а именно Мбаппе. Копа родился в семье шахтера из Польши, который искал лучшей жизни во Франции. Раймон стал частью великой пятерки атаки «Реала» с Хенто, Пушкашем, Ди Стефано, Копа и Риалем. Ди Стефано уходил в глубину, а Пушкаш и Копа играли выше. Раймон выиграл «Золотой мяч» в 1958 году после ЧМ . Тогда награду вручали только европейцам, поэтому не победил Пеле. В «Реале» Копа взял три кубка чемпионов и вернулся в знакомый ему «Реймс».

Ференц Пушкаш, инсайд

Пушкаш был левым инсайдом, мог играть под «восьмеркой», но Ференцу правила не писаны. Он был этническим немцем Пурцельдом, но отец Ференца сменил фамилию на венгерскую. После подавления восстания против коммунистов игрок решился на побег из Будапешта. Вместе с женой, которая играла в волейбол, воспитал дочь Анико в Испании. Пушкашу был 31 год, в те времена его считали футбольным дедом. Президент «Реала» Бернабеу отказался брать перебежчика. Ференц приехал в Мадрид с огромным животом. Пушкаш хотел покоя после потрясений, но его уговорили поиграть за «Реал». Результат – три победы в Кубке чемпионов и статус первой по-настоящему легендарной «десятки» великого клуба.

Мануэль Веласкес, хавбек

После Пушкаша пришел однофамилец великого художника Веласкеса. Мануэль родился в Мадриде, воспитывался в «Реале». Его отдавали в аренды, но Мануэль вернулся и заиграл в основе. Веласкес провел 402 поединка за «Реал», немножко опередил Ди Стефано. Мануэлю немного не повезло с эпохой. Попал в основу слишком поздно, выиграл лишь один Кубок чемпионов. Также не застал победу сборной Испании на Евро-1964. Веласкес играл в футбол до конца семидесятых годов, в основном был «десяткой», но также выступал под «шестым» и «восьмым» номерами. А престижную цифру передал новой заграничной звезде «Реала».

Гюнтер Нетцер, плеймейкер

В 1973 году Бернабеу подписал плеймейкера сборной Германии и «Боруссии» из Менхенгладбаха. С Нетцером «Реал» дважды выиграл чемпионат Испании. Гюнтер после сезона в Мадриде отправился домой на чемпионат мира. В финале сборная ФРГ обыграла Нидерланды с Кройфом. Гюнтер уступал Хенессу место в основе, но медаль выиграл. В «Реале» Нетцер стал первым немцем. Сыграл ровно 100 матчей, ведь пришел в 29 лет. В 1976 году Гюнтер отправился доигрывать в Швейцарию. Нетцер не стал легендой на все времена, как Пушкаш, но «Реалу» понравилось отдавать «десятку» этническим немцам. После Гюнтера пришел Ули.

Ули Штилике, хавбек

Усатого Ульриха звали просто Ули. Летом 1977 года президент Бернабеу провернул один из последних в его жизни великих трансферов. Штилике забрал «десятку», хотя был полузащитником. Из-за трансфера в «Реал» Ули пропустил ЧМ -1978, но Штилике не пожалел о переезде в Мадрид. Он провел 308 матчей и забил 50 мячей за клуб. Ули много раз побеждал в Ла Лиге. По позиции Штилике играл глубже, но по стилю на него похожи Модрич и Зидан. Ули легко менял позиции, шикарно отбирал мяч и в 1970-х работал по всему полю так круто, что прошел бы в основу «Реала» прямо сейчас. Футболист исключительного игрового интеллекта.

Кларенс Зеедорф, хавбек

В жизни всех клубов бывают не лучшие времена. «Реал» впервые выиграл Лигу чемпионов в 1998 году. Фанаты ждали новую победу в самом престижном кубке три десятилетия. «Десяткой» команды Хайнкеса был Зеедорф. Кларенс родился в Суринаме, вырос в Амстердаме, выиграл с «Аяксом» Лигу чемпионов. Затем был сезон в «Сампдории», а потом три с половиной года в «Реале». Но Зеедорф ссорился с президентами клуба. Кларенс считал, что его недооценивают. Наверное, был прав, позже за десять лет в «Милане» голландец доказал легендарность. Сейчас Кларенса занесло в Иран, тренерская карьера Зеедорфа не сложилась.

Луиш Фигу, хавбек

Фигу – причина, почему Зидан взял «пятый» номер в «Реале». Президенты клубов из Мадрида и Барселоны обманули капитана «Барселоны». Фигу не думал, что перейдет в «Реал», но оказался в клубе, который заплатил за него огромные деньги. В результате мир футбола получил легендарный эпизод – фанат каталонцев бросил к угловому флагу свиную голову, подчеркнув статус футбольного Иуды. Фигу был хорош в составе «Барселоны» и успешно играл за «Реал». Луиш взял «Золотой мяч» в 2000 году, хавбек был одним из Галактикос. Провел в Мадриде пять сезонов, выиграл Лигу чемпионов. Был крутым атакующим хавбеком.

Месут Озил, плеймейкер

Из «десяток» по позиции под этим номером в «Реале» играли Нетцер и Озил. У Фигу была немножко другая позиция, а Зидану легендарный номер не достался. Озил взял «десятку», а легендарный Гути никогда под этим номером не играл. Он предпочитал число «14», любимый номер Кройфа. Озил был невероятным игроком, но у Месута непростой характер. В «Реале» он провел три сезона. Не дождался победы Анчелотти в Лиге чемпионов. Карло перестроил центр поля, ему не нужен был Месут. Даже Ди Мария играл в том сезоне левого центрального хавбека. Озила отправили в «Арсенал», где он выступал шесть с половиной лет.

Лука Модрич, хавбек