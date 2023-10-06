«Страсбург» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Страсбург» – «Нант», который состоится 6 октября 2023 года

«Страсбург»

«Страсбург» восьмая команда Лиги 1 с десятью набранными очками в семи сыгранных турах. Подопечные Патрика Виейра в этом сезоне чередуют победы с поражениями. В матче шестого тура на выезде обыграли «Мец» со счетом 1:0.

В рамках последнего тура уступили на домашней арене «Лансу» (0:1).

«Нант»

«Нант» одна из самых открытых команд чемпионата Франции с двенадцатью забитыми и четырнадцатью пропущенными мячами. Это позволяет им идти на тринадцатой позиции. В последнем матче, который играли на своем поле, победили «Лорьян» (5:3).

В поединке седьмого тура проиграли на выезде «Нанту» со счетом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбург» – 2.23

Ничья – 3.40

Победит «Нант» – 3.50

Победит «Страсбург» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

«Страсбург» не побеждает на своем поле в трёх играх подряд.

«Нант» в пятёрке самых забиваемых команд Лиги 1.

«Нант» в выездных встречах с «Страсбургом» забивает в четырёх играх из пяти .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют за коэффициент 1.83. Хозяева в этом сезоне ни разу не уходили двух встреч подряд без забитых мячей. В свою очередь, гости являются одной из самых атакующих команд Франции.