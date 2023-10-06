«Страсбург» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Страсбург» – «Нант», который состоится 6 октября 2023 года
«Страсбург»
«Страсбург» восьмая команда Лиги 1 с десятью набранными очками в семи сыгранных турах. Подопечные Патрика Виейра в этом сезоне чередуют победы с поражениями. В матче шестого тура на выезде обыграли «Мец» со счетом 1:0.
В рамках последнего тура уступили на домашней арене «Лансу» (0:1).
«Нант»
«Нант» одна из самых открытых команд чемпионата Франции с двенадцатью забитыми и четырнадцатью пропущенными мячами. Это позволяет им идти на тринадцатой позиции. В последнем матче, который играли на своем поле, победили «Лорьян» (5:3).
В поединке седьмого тура проиграли на выезде «Нанту» со счетом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбург» – 2.23
- Ничья – 3.40
- Победит «Нант» – 3.50
- Победит «Страсбург» с форой -1.5 – 4.30
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80
Статистика
- «Страсбург» не побеждает на своем поле в трёх играх подряд.
- «Нант» в пятёрке самых забиваемых команд Лиги 1.
- «Нант» в выездных встречах с «Страсбургом» забивает в четырёх играх из пяти .
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют за коэффициент 1.83. Хозяева в этом сезоне ни разу не уходили двух встреч подряд без забитых мячей. В свою очередь, гости являются одной из самых атакующих команд Франции.