Турция – Латвия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Турция – Латвия, который состоится 15 октября 2023 года.
Турция
Сборная Турции занимает первое место в группе после шести сыгранных туров с тринадцатью очками в своём активе. Турки практически обеспечили себе выход на чемпионат Европы. В одном из последних товарищеских матчей уступили на выезде сборной Японии (2:4).
В матче седьмого тура на выезде обыграли сборную Хорватии со счётом 1:0.
Латвия
Сборная Латвии последняя команда в данной группе, которая потеряла все шансы на проход в финальную часть Евро-2024 за два тура до завершения квалификации. В шестом туре проиграли на домашней арене сборной Уэльса со счётом 0:2.
В предыдущем туре неожиданно обыграли сборную Армении (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Турции – 1.15
- Ничья – 8.60
- Победит сборная Латвии – 27.00
- Победит сборная Турции с форой -1.5 – 1.43
- Обе забьют — нет – 1.49
- Обе забьют — да – 2.64
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.52
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.62
Статистика
- Сборная Турции в десяти последних играх на своём поле в восьми забивала как минимум два мяча.
- Сборная Латвии проиграла все выездные игры в этом календарном году.
- В восьми личных встречах между командами семь матчей завершились забитыми голами с обеих сторон.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Турции с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.43. Турки после исторической победы в прошлом туре на выезде над хорватской сборной возьмут убедительную победу в предстоящем матче над аутсайдерами группы.