Турция – Латвия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Турция – Латвия, который состоится 15 октября 2023 года.

Турция

Сборная Турции занимает первое место в группе после шести сыгранных туров с тринадцатью очками в своём активе. Турки практически обеспечили себе выход на чемпионат Европы. В одном из последних товарищеских матчей уступили на выезде сборной Японии (2:4).

В матче седьмого тура на выезде обыграли сборную Хорватии со счётом 1:0.

Латвия

Сборная Латвии последняя команда в данной группе, которая потеряла все шансы на проход в финальную часть Евро-2024 за два тура до завершения квалификации. В шестом туре проиграли на домашней арене сборной Уэльса со счётом 0:2.

В предыдущем туре неожиданно обыграли сборную Армении (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Турции – 1.15

Ничья – 8.60

Победит сборная Латвии – 27.00

Победит сборная Турции с форой -1.5 – 1.43

Обе забьют — нет – 1.49

Обе забьют — да – 2.64

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.52

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.62

Статистика

Сборная Турции в десяти последних играх на своём поле в восьми забивала как минимум два мяча.

Сборная Латвии проиграла все выездные игры в этом календарном году.

В восьми личных встречах между командами семь матчей завершились забитыми голами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Турции с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.43. Турки после исторической победы в прошлом туре на выезде над хорватской сборной возьмут убедительную победу в предстоящем матче над аутсайдерами группы.