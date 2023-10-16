Греция – Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Греция – Нидерланды, который состоится 16 октября 2023 года.
Греция
Греки идут на текущий момент на втором месте в группе с двенадцатью очками, что позволяет команде продолжать борьбу за попадание на чемпионат Европы. В шестом туре обыграли на своём поле сборную Гибралтара со счётом 5:0.
В последнем туре на выезде взяли важные три очка со сборной Ирландии (2:0).
Нидерланды
Сборная Нидерландов занимает третье место, но сыграла на одну игру меньше, чем будущий соперник. Потери очков были в играх с лидером группы сборной Франции, в остальных матчах никто им пока не смог составить конкуренцию. В последней выездной игре победили сборную Ирландии (2:1).
В седьмом туре на домашнем поле уступили сборной Франции со счётом 1:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Греции – 4.00
- Ничья – 3.40
- Победит сборная Нидерландов – 2.07
- Победит сборная Нидерландов с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76
Статистика
- Греки не проигрывали на домашнем поле семь матчей подряд.
- Сборная Нидерландов играет на тотал больше 2.5 мячей в выездных матчах данного отбора.
- В играх между командами преимущество на стороне нидерландской сборной.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Греции по коэффициенту 4.00. Сборная Греции проводит последние два матча в группе перед своими болельщиками, и к этим матчам команда подошла в хорошей форме. Поэтому мы склоняемся к трудной, но возможной победе греков.