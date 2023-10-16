Греция – Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697409466

сегодня, 01:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Греция – Нидерланды, который состоится 16 октября 2023 года.

Греция

Греки идут на текущий момент на втором месте в группе с двенадцатью очками, что позволяет команде продолжать борьбу за попадание на чемпионат Европы. В шестом туре обыграли на своём поле сборную Гибралтара со счётом 5:0.

В последнем туре на выезде взяли важные три очка со сборной Ирландии (2:0).

Нидерланды

Сборная Нидерландов занимает третье место, но сыграла на одну игру меньше, чем будущий соперник. Потери очков были в играх с лидером группы сборной Франции, в остальных матчах никто им пока не смог составить конкуренцию. В последней выездной игре победили сборную Ирландии (2:1).

В седьмом туре на домашнем поле уступили сборной Франции со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Греции – 4.00

Ничья – 3.40

Победит сборная Нидерландов – 2.07

Победит сборная Нидерландов с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Греки не проигрывали на домашнем поле семь матчей подряд.

Сборная Нидерландов играет на тотал больше 2.5 мячей в выездных матчах данного отбора.

В играх между командами преимущество на стороне нидерландской сборной.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Греции по коэффициенту 4.00. Сборная Греции проводит последние два матча в группе перед своими болельщиками, и к этим матчам команда подошла в хорошей форме. Поэтому мы склоняемся к трудной, но возможной победе греков.