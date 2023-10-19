«Челси» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697714148

вчера, 14:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Арсенал», который состоится 21 октября 2023 года

«Челси»

«Челси» после восьми сыгранных туров занимает одиннадцатое место. Провальная серия команды, которая началась в начале 2022 года, перекинулась и на стартовые матчи этого сезона. Только в последних играх «Челси» стабилизировало свою игру. В седьмом туре выиграли у «Фулхэма» (2:0).

В предыдущем туре на выезде обыграли «Бёрнли» со счётом 4:1.

«Арсенал»

«Арсенал» с двадцатью очками идёт на втором месте в чемпионате Англии, уступая первой команде только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Канониры» показывают стабильную игру, не проиграв ни одного матча на текущий момент. В одном из предыдущих туров обыграли «Борнмут» (4:0).

В центральном туре восьмого тура победили действующего чемпиона Премьер-Лиги «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 3.15

Ничья – 3.50

Победит «Арсенал» – 2.36

Победит «Челси» с форой -1.5 – 6.30

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.74

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

«Синии» в последних трёх матчах на домашнем поле играют на тотал меньше 1.5 мячей.

«Канониры» во всех выездных играх текущего чемпионата побеждают.

В пяти последних очных встречах всего одна победа на счету «Челси».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.74. «Челси» регулярно забивают в последних играх, что позволило им подняться в турнирной таблице. «Канониры» в каждом матче чемпионата уходят с поля, отличившись в воротах соперника. Такие показатели говорят, что нас ждёт результативная игра.