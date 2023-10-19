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«Челси» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:15
«Челси» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Арсенал», который состоится 21 октября 2023 года

«Челси»

«Челси» после восьми сыгранных туров занимает одиннадцатое место. Провальная серия команды, которая началась в начале 2022 года, перекинулась и на стартовые матчи этого сезона. Только в последних играх «Челси» стабилизировало свою игру. В седьмом туре выиграли у «Фулхэма» (2:0).

В предыдущем туре на выезде обыграли «Бёрнли» со счётом 4:1.

«Арсенал»

«Арсенал» с двадцатью очками идёт на втором месте в чемпионате Англии, уступая первой команде только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Канониры» показывают стабильную игру, не проиграв ни одного матча на текущий момент. В одном из предыдущих туров обыграли «Борнмут» (4:0).

В центральном туре восьмого тура победили действующего чемпиона Премьер-Лиги «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 3.15
  • Ничья – 3.50
  • Победит «Арсенал» – 2.36
  • Победит «Челси» с форой -1.5 – 6.30
  • Обе забьют — нет – 2.10
  • Обе забьют — да – 1.74
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

  • «Синии» в последних трёх матчах на домашнем поле играют на тотал меньше 1.5 мячей.
  • «Канониры» во всех выездных играх текущего чемпионата побеждают.
  • В пяти последних очных встречах всего одна победа на счету «Челси».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.74. «Челси» регулярно забивают в последних играх, что позволило им подняться в турнирной таблице. «Канониры» в каждом матче чемпионата уходят с поля, отличившись в воротах соперника. Такие показатели говорят, что нас ждёт результативная игра.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк арсенал
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 15:58
Челси и Арсенал, само собой, дважды схлестывались друг с дружкой под вывеской прошлого регулярного соревнования. И в обоих случаях "канониры" сумели взять верх над "аристократами" соответственно с итогами 3:1 и 1:0. С тех самых пор расклады в силе этих команд вообще не поменялись. Тем более Арсенал переигрывает Челси уже в 4-х дерби подряд. В связи с чем предлагаю и на этот раз связаться с викторией "пушкарей", за очень солидный коэффициент.
Гость
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