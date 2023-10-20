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«Сассуоло» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:33
«Сассуоло» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Сассуоло» – «Лацио», который состоится 21 октября 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» с десятью очками после восьми сыгранных игр идёт двенадцатом месте в турнирной таблице Серии А. Подопечные А. Дионизи — одна из самых непредсказуемых команд чемпионата Италии, это видно по их результатам. После побед над Ювентусом и Интером, команда регулярно теряет очки, проиграв «Монце» в седьмом туре со счётом 0:1.

В последнем матче сыграли вничью на выезде с «Лечче» (1:1).

«Лацио»

«Лацио» с такими же десятью баллами занимает тринадцатое место в чемпионате. Команде будет тяжело квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов с данными результатами. В последнем матче на выезде проиграли «Милану» (0:2).

В восьмом туре на домашней арене обыграли «Аталанту» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 2.76
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Лацио» – 2.53
  • Победит«Сассуоло» с форой -1.5 – 5.50
  • Обе забьют — нет – 2.45
  • Обе забьют — да – 1.56
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

  • «Сассуоло» одна из самых открытых команд Серии А после восьми сыгранных туров.
  • В пяти последних выездных встречах «Лацио» четыре раза сыграло на тотал больше 2.5 мячей.
  • «Сассуоло» победило команду «Лацио» только один раз в пяти последних играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70. Команды на текущий момент чемпионата Италии идут на одном уровне, чередуя удачные встречи с провальными, и в данном противостоянии мы ждём равную игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Сассуоло
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:29
Так что выбор на обмен голами здесь напрашивается. Все это исходит из игровых стилей команд, которые предпочитают больше атаковать, нежели обороняться плюс сейчас после матчей на сборные очень тяжело будет привести форму команд к общему знаменателю, так что над бардаком в обороне поработать как следует командам не удалось. Ставка проходит в 3-х из 5-ти последних личек команд, но сейчас имеет мощные основания пройти, учитывая как в тылах с начала сезона оба клуба действуют.
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