«Сассуоло» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Сассуоло» – «Лацио», который состоится 21 октября 2023 года

«Сассуоло»

«Сассуоло» с десятью очками после восьми сыгранных игр идёт двенадцатом месте в турнирной таблице Серии А. Подопечные А. Дионизи — одна из самых непредсказуемых команд чемпионата Италии, это видно по их результатам. После побед над Ювентусом и Интером, команда регулярно теряет очки, проиграв «Монце» в седьмом туре со счётом 0:1.

В последнем матче сыграли вничью на выезде с «Лечче» (1:1).

«Лацио»

«Лацио» с такими же десятью баллами занимает тринадцатое место в чемпионате. Команде будет тяжело квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов с данными результатами. В последнем матче на выезде проиграли «Милану» (0:2).

В восьмом туре на домашней арене обыграли «Аталанту» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 2.76

Ничья – 3.70

Победит «Лацио» – 2.53

Победит«Сассуоло» с форой -1.5 – 5.50

Обе забьют — нет – 2.45

Обе забьют — да – 1.56

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

«Сассуоло» одна из самых открытых команд Серии А после восьми сыгранных туров.

В пяти последних выездных встречах «Лацио» четыре раза сыграло на тотал больше 2.5 мячей.

«Сассуоло» победило команду «Лацио» только один раз в пяти последних играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70. Команды на текущий момент чемпионата Италии идут на одном уровне, чередуя удачные встречи с провальными, и в данном противостоянии мы ждём равную игру.