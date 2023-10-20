«Сассуоло» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Сассуоло» – «Лацио», который состоится 21 октября 2023 года
«Сассуоло»
«Сассуоло» с десятью очками после восьми сыгранных игр идёт двенадцатом месте в турнирной таблице Серии А. Подопечные А. Дионизи — одна из самых непредсказуемых команд чемпионата Италии, это видно по их результатам. После побед над Ювентусом и Интером, команда регулярно теряет очки, проиграв «Монце» в седьмом туре со счётом 0:1.
В последнем матче сыграли вничью на выезде с «Лечче» (1:1).
«Лацио»
«Лацио» с такими же десятью баллами занимает тринадцатое место в чемпионате. Команде будет тяжело квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов с данными результатами. В последнем матче на выезде проиграли «Милану» (0:2).
В восьмом туре на домашней арене обыграли «Аталанту» со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сассуоло» – 2.76
- Ничья – 3.70
- Победит «Лацио» – 2.53
- Победит«Сассуоло» с форой -1.5 – 5.50
- Обе забьют — нет – 2.45
- Обе забьют — да – 1.56
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31
Статистика
- «Сассуоло» одна из самых открытых команд Серии А после восьми сыгранных туров.
- В пяти последних выездных встречах «Лацио» четыре раза сыграло на тотал больше 2.5 мячей.
- «Сассуоло» победило команду «Лацио» только один раз в пяти последних играх.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70. Команды на текущий момент чемпионата Италии идут на одном уровне, чередуя удачные встречи с провальными, и в данном противостоянии мы ждём равную игру.