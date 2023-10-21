«Хайденхайм» – «Аугбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Аугбург», который состоится 22 октября 2023 года
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» — новичок Бундеслиги в этом сезоне. Команда идёт на десятом месте с семью очками на своём счету. Под руководством Ф. Шмидта, они побеждают на данный момент исключительно на домашнем поле. В шестом туре обыграли участника еврокубков, команду «Унион» Берлин со счётом 1:0.
В последнем сыгранном матче уступили на выезде «Айнтрахту»(0:2).
«Аугбург»
«Аугбург» занимает пятнадцатое место в чемпионате Германии после семи сыгранных матчей. Коллектив немецкого специалиста Э. Массена в трёх сыгранных играх на выезде не взял ни одного очка. В предыдущем матче на поле соперника уступили «Фрайбургу» (0:2).
В седьмом туре на своём поле проиграли «Дармштадту» со счётом 1:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хайденхайм» – 2.43
- Ничья – 3.65
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.94
- Победит «Хайденхайм» с форой -1.5 – 4.65
- Обе забьют — нет – 2.35
- Обе забьют — да – 1.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- «Хайденхайм» в трёх матчах Бундеслиги на домашнем поле отличился в воротах соперников семь раз.
- «Аугбург» не побеждал на выезде в этом календарном году.
- Команды между собой играли только в товарищеских матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Хайденхайм» с коэффициентом 2.43. Хозяева поля демонстрируют качественный футбол и высокий уровень самоотдачи перед своими болельщиками, и предстоящая встреча не будет исключением.