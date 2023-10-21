«Хайденхайм» – «Аугбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Аугбург», который состоится 22 октября 2023 года

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» — новичок Бундеслиги в этом сезоне. Команда идёт на десятом месте с семью очками на своём счету. Под руководством Ф. Шмидта, они побеждают на данный момент исключительно на домашнем поле. В шестом туре обыграли участника еврокубков, команду «Унион» Берлин со счётом 1:0.

В последнем сыгранном матче уступили на выезде «Айнтрахту»(0:2).

«Аугбург»

«Аугбург» занимает пятнадцатое место в чемпионате Германии после семи сыгранных матчей. Коллектив немецкого специалиста Э. Массена в трёх сыгранных играх на выезде не взял ни одного очка. В предыдущем матче на поле соперника уступили «Фрайбургу» (0:2).

В седьмом туре на своём поле проиграли «Дармштадту» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 2.43

Ничья – 3.65

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.94

Победит «Хайденхайм» с форой -1.5 – 4.65

Обе забьют — нет – 2.35

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

«Хайденхайм» в трёх матчах Бундеслиги на домашнем поле отличился в воротах соперников семь раз.

«Аугбург» не побеждал на выезде в этом календарном году.

Команды между собой играли только в товарищеских матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Хайденхайм» с коэффициентом 2.43. Хозяева поля демонстрируют качественный футбол и высокий уровень самоотдачи перед своими болельщиками, и предстоящая встреча не будет исключением.