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«Хайденхайм» – «Аугбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:00
«Хайденхайм» – «Аугбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Аугбург», который состоится 22 октября 2023 года

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» — новичок Бундеслиги в этом сезоне. Команда идёт на десятом месте с семью очками на своём счету. Под руководством Ф. Шмидта, они побеждают на данный момент исключительно на домашнем поле. В шестом туре обыграли участника еврокубков, команду «Унион» Берлин со счётом 1:0.

В последнем сыгранном матче уступили на выезде «Айнтрахту»(0:2).

«Аугбург»

«Аугбург» занимает пятнадцатое место в чемпионате Германии после семи сыгранных матчей. Коллектив немецкого специалиста Э. Массена в трёх сыгранных играх на выезде не взял ни одного очка. В предыдущем матче на поле соперника уступили «Фрайбургу» (0:2).

В седьмом туре на своём поле проиграли «Дармштадту» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хайденхайм» – 2.43
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.94
  • Победит «Хайденхайм» с форой -1.5 – 4.65
  • Обе забьют — нет – 2.35
  • Обе забьют — да – 1.60
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

  • «Хайденхайм» в трёх матчах Бундеслиги на домашнем поле отличился в воротах соперников семь раз.
  • «Аугбург» не побеждал на выезде в этом календарном году.
  • Команды между собой играли только в товарищеских матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Хайденхайм» с коэффициентом 2.43. Хозяева поля демонстрируют качественный футбол и высокий уровень самоотдачи перед своими болельщиками, и предстоящая встреча не будет исключением.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:44
Особой разницы в классе между данными коллективами нет: одни только что вышли в Бундеслигу, другие в прошлом сезоне боролись за то, чтобы её не покинуть. Поэтому лезть в исход поединка никому не советую. А вот банально для немецкого чемпионата заиграть голы с обеих сторон, как по мне, вполне логично. Для своего уровня атака пока очень неплохо смотрится и у хозяев, и у гостей. В последние годы Хайденхайм и Аугсбург пересекались только в товарищеских поединках, но в большинстве из них ставка на ОЗ спокойно приносила плюс. Вот и сейчас вполне верится в то, что как минимум по разу соперники друг друга огорчат. Прогноз - Обе забьют.
Гость
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