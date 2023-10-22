«Милан» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.10.2023)

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вчера, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Серии А чемпионата Италии «Милан» – «Ювентус», который состоится 22 октября 2023 года

«Милан»

«Милан» лидер чемпионата Италии после восьми сыгранных туров. Команда выиграла все матчи чемпионата Италии на данный момент, кроме дерби с «Интером», где команда уступила со счётом 1:5. В седьмом туре дома победили без особых проблем «Лацио»(2:0).

В последней выездной встрече против новичка Серии А «Дженоа» взяли три очка, обыграв их со счётом 1:0.

«Ювентус»

«Ювентус» — третья команда Серии А с семнадцатью набранными баллами. Подопечные Массимилиано Аллегри сосредоточены только на внутренних турнирах после дисквалификации из еврокубков. В предыдущем матче на выезде сыграли вничью с «Аталантой»(0:0).

В восьмом туре в туринском дерби обыграли в сухую «Торино» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.21

Ничья – 3.30

Победит «Ювентус» – 3.70

Победит «Милан» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

«Милан» не проигрывает на домашней арене в текущем сезоне.

«Ювентус» не побеждает на выезде два матча подряд.

В пяти последних очных встречах в чемпионате Италии ни одной победы «Ювентуса».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Милана» по коэффициенту 2.21. «Красно-чёрные» подошли к встрече с «Ювентусом» в хорошей форме, что нельзя сказать про гостей, которые потеряли в последних двух выездных встречах пять очков из шести возможных.