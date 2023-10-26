«Панатинаикос» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Ренн», который состоится 26 октября 2023 года
«Панатинаикос»
«Панатинаикос» занимает первое место в группе с четырьмя очками на своём счету. Команда в этом году лучше смотрится на поле соперника, регулярно набирая очки. В последней встрече Лиги Европы сыграли в нулевую ничью с израильским «Маккаби» Хайфа со счётом 0:0.
В чемпионате Греции обыграли на своём поле «Атромитос» со счётом 5:0.
«Ренн»
«Ренн» идёт на третьем месте в группе Лиги Европы, имея одну победу и одно поражение. Подопечные Б.Генезио в текущем сезоне не могут найти свою игру и регулярно теряют очки, что было им не свойственно в прошлом году. В матче еврокубков проиграли в выездной встрече испанскому «Вильярреалу» со счётом 0:1.
В последнем матче чемпионата Франции проиграли «Лорьяну»(1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Панатинаикос» – 2.68
- Ничья – 3.65
- Победит «Ренн» – 2.63
- Победит «Ренн» с форой -1.5 мяча – 5.80
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- «Панатинаикос» четыре последние игры из пяти сыграл на тотал больше 2.5 мячей.
- «Ренн» только один раз выиграл в последних пяти встречах.
- Команды не пересекались между собой на европейской арене.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.82. Нас ждёт встреча, в которой команды обменявшись голами, не будут рисковать, чтобы не ухудшить свои шансы на выход из группы.