«Панатинаикос» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 октября 2023, 00:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Панатинаикос» – «Ренн», который состоится 26 октября 2023 года

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» занимает первое место в группе с четырьмя очками на своём счету. Команда в этом году лучше смотрится на поле соперника, регулярно набирая очки. В последней встрече Лиги Европы сыграли в нулевую ничью с израильским «Маккаби» Хайфа со счётом 0:0.

В чемпионате Греции обыграли на своём поле «Атромитос» со счётом 5:0.

«Ренн»

«Ренн» идёт на третьем месте в группе Лиги Европы, имея одну победу и одно поражение. Подопечные Б.Генезио в текущем сезоне не могут найти свою игру и регулярно теряют очки, что было им не свойственно в прошлом году. В матче еврокубков проиграли в выездной встрече испанскому «Вильярреалу» со счётом 0:1.

В последнем матче чемпионата Франции проиграли «Лорьяну»(1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Панатинаикос» – 2.68

Ничья – 3.65

Победит «Ренн» – 2.63

Победит «Ренн» с форой -1.5 мяча – 5.80

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

«Панатинаикос» четыре последние игры из пяти сыграл на тотал больше 2.5 мячей.

«Ренн» только один раз выиграл в последних пяти встречах.

Команды не пересекались между собой на европейской арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.82. Нас ждёт встреча, в которой команды обменявшись голами, не будут рисковать, чтобы не ухудшить свои шансы на выход из группы.