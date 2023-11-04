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«Салернитана» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:34
«Салернитана» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Серии А чемпионата Италии «Салернитана» – «Наполи», который состоится 4 ноября 2023 года

«Салернитана»

«Салернитана» последняя команда итальянской Серии А после двадцати сыгранных туров. «Гранатовые» не побеждали в текущем чемпионате Италии. В девятом туре сыграли в результативную ничью с «Кальяри» со счётом 2:2.

В десятом туре минимально уступили в гостях «Дженоа»(0:1).

«Наполи»

«Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии с восемнадцатью очками в своём активе. Команда в матчах на выезде забивает в среднем более двух голов за игру. В предыдущем туре на чужом поле обыграли «Верону»(3:1).

В последнем матче чемпионата сыграли 2:2 с «Миланом», проигрывая по ходу встречи 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Салернитана» – 7.00
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Наполи» – 1.46
  • Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.22
  • Обе забьют — нет – 2.06
  • Обе забьют — да – 1.77
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

  • «Салернитана» играет на тотал больше 2.5 мячей в четырёх из пяти последних матчей.
  • «Наполи» в текущем сезоне не уступали на выезде.
  • «Наполи» не проигрвают «гранатовым» в десяти матчах подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Наполи» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.22. Гости после неудачного стартового отрезка набрали форму и подошли к данной встречи в идеальных кондициях, которые позволят им уверенно победить в будущем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк наполи
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