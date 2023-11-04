«Салернитана» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Серии А чемпионата Италии «Салернитана» – «Наполи», который состоится 4 ноября 2023 года
«Салернитана»
«Салернитана» последняя команда итальянской Серии А после двадцати сыгранных туров. «Гранатовые» не побеждали в текущем чемпионате Италии. В девятом туре сыграли в результативную ничью с «Кальяри» со счётом 2:2.
В десятом туре минимально уступили в гостях «Дженоа»(0:1).
«Наполи»
«Наполи» занимает пятое место в чемпионате Италии с восемнадцатью очками в своём активе. Команда в матчах на выезде забивает в среднем более двух голов за игру. В предыдущем туре на чужом поле обыграли «Верону»(3:1).
В последнем матче чемпионата сыграли 2:2 с «Миланом», проигрывая по ходу встречи 0:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Салернитана» – 7.00
- Ничья – 5.00
- Победит «Наполи» – 1.46
- Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.22
- Обе забьют — нет – 2.06
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43
Статистика
- «Салернитана» играет на тотал больше 2.5 мячей в четырёх из пяти последних матчей.
- «Наполи» в текущем сезоне не уступали на выезде.
- «Наполи» не проигрвают «гранатовым» в десяти матчах подряд.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Наполи» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.22. Гости после неудачного стартового отрезка набрали форму и подошли к данной встречи в идеальных кондициях, которые позволят им уверенно победить в будущем матче.