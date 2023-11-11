«Астон Вилла» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1699703910

вчера, 14:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Фулхэм», который состоится 12 ноября 2023 года

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в текущем сезоне демонстрирует качественную игру, что позволяет ей удерживать пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда не теряла очков на своем поле в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Однако в последнем матче чемпионата, сыгранном на выезде, «Астон Вилла» потерпела поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:2.

В четвертом туре Лиги Конференции «Астон Вилла» одержала победу на домашнем поле, обыграв нидерландский клуб « АЗ Алкмар» со счетом 2:1.

«Фулхэм»

«Фулхэм», занимающий пятнадцатое место в английской Премьер-лиге после одиннадцати сыгранных туров, команда сталкивается с трудностями в атакующей игре после ухода Александра Митровича в начале сезона. В десятом туре команда сыграла вничью с «Брайтоном»(1:1).

В предыдущем матче дома «Фулхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.60

Ничья – 4.30

Победит «Фулхэм» – 5.80

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 2.54

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

«Астон Вилла» забивает на своём поле в каждом матче этого календарного года .

«Фулхэм» на выезде только один раз отличился в воротах соперников в последних трёх матчах Премьер-лиги.

В пяти последних очных встречах команд пять побед на счету «Астон Виллы».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 1.60. Хозяева этой встречи радуют своих болельщиков уверенной игрой на домашнем поле, что подтверждается предыдущими результатами. Встреча с «Фулхэмом» не будет простой, но команда Унаи Эмери должна забирать свои три очка.