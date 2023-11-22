«Пари Сен-Жермен» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1700680094

вчера, 22:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Монако», который состоится 24 ноября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» — первая команда чемпионата Франции после двенадцати сыгранных туров. Парижане набрали свой привычный ход в последних матчах. Это мы можем наблюдать по их результатам: в пяти последних матчах команда забивает по три мяча за встречу. В одиннадцатом туре дома обыграли «Монпелье» со счётом 3:0.

В двенадцатом туре в гостях уверенно выиграли у «Реймс»(3:0).

«Монако»

«Монако» после неудач в последних турах опустилось на третье место в таблице французской Лиги 1. «Красно-белые» провалили прошлый сезон, и в этом году они сосредоточены исключительно на чемпионате Франции. В десятом туре уступили на выезде «Лиллю» со счётом 0:2.

В предыдущем матче сыграли вничью с «Гавром» со счётом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.48

Ничья – 5.10

Победит «Монако» – 6.40

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 2.18

Обе забьют — нет – 2.38

Обе забьют — да – 1.54

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

«Пари Сен-Жермен» не пропускает в пяти матчах подряд на домашнем поле.

«Монако» последний раз выигрывала на выезде в восьмом туре.

«Пари Сен-Жермен» не может обыграть «красно-белых» в трёх матчах подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 по коэффициенту 2.18. Гости на текущий момент не в лучшей форме, и встреча с лидером чемпионата на выезде не самый оптимальный вариант для улучшения их положения. Поэтому победа хозяев в два и более мячей интересный вариант для ставки на этот матч.