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«Пари Сен-Жермен» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:08
«Пари Сен-Жермен» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Монако», который состоится 24 ноября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» — первая команда чемпионата Франции после двенадцати сыгранных туров. Парижане набрали свой привычный ход в последних матчах. Это мы можем наблюдать по их результатам: в пяти последних матчах команда забивает по три мяча за встречу. В одиннадцатом туре дома обыграли «Монпелье» со счётом 3:0.

В двенадцатом туре в гостях уверенно выиграли у «Реймс»(3:0).

«Монако»

«Монако» после неудач в последних турах опустилось на третье место в таблице французской Лиги 1. «Красно-белые» провалили прошлый сезон, и в этом году они сосредоточены исключительно на чемпионате Франции. В десятом туре уступили на выезде «Лиллю» со счётом 0:2.

В предыдущем матче сыграли вничью с «Гавром» со счётом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.48
  • Ничья – 5.10
  • Победит «Монако» – 6.40
  • Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 2.18
  • Обе забьют — нет – 2.38
  • Обе забьют — да – 1.54
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.06
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

  • «Пари Сен-Жермен» не пропускает в пяти матчах подряд на домашнем поле.
  • «Монако» последний раз выигрывала на выезде в восьмом туре.
  • «Пари Сен-Жермен» не может обыграть «красно-белых» в трёх матчах подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 по коэффициенту 2.18. Гости на текущий момент не в лучшей форме, и встреча с лидером чемпионата на выезде не самый оптимальный вариант для улучшения их положения. Поэтому победа хозяев в два и более мячей интересный вариант для ставки на этот матч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк псж
Все комментарии
xthyrsrgtuh2
xthyrsrgtuh2
сегодня в 00:38
«ПСЖ» является одной из самых успешных и популярных команд во Франции, и они будут стремиться победить в этом матче, чтобы укрепить свою позицию в верхней части турнирной таблицы.
«Монако» также является сильным соперником, но они могут столкнуться с некоторыми проблемами, играя на выезде. Кроме того, «ПСЖ» имеет более сильный состав и опыт игры на высоком уровне, что может повлиять на исход матча.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:28
Нас ждёт интересный матч двух атакующих команд - ОЗ+2,5.
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