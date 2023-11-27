«Жирона» – «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Атлетик» Бильбао, который состоится 26 ноября 2023 год

«Жирона»

«Жирона» сенсационно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после тринадцати сыгранных туров. Лучший игрок команды в текущем сезоне, украинский нападающий Артём Довбик, с семью голами и четырьмя ассистами. В двенадцатом туре на выезде «Жирона» обыграла «Осасуну» со счётом 4:2.

В последнем туре на чужом поле выиграли «Райо Вальекано»(2:1).

«Атлетик» Бильбао

«Атлетик» Бильбао идёт в зоне еврокубков с двадцатью четырьмя очками на своём счету. «Баски» показывают в последних матчах сверхрезультативную игру. В последнем матче в гостях обыграли «Вильярреал» со счётом 3:2, выигрывая после первого тайма 3:0.

В тринадцатом туре на домашней арене минимально победили «Сельту»(4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 2.33

Ничья – 3.75

Победит «Атлетик» Бильбао – 3.00

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

«Жирона» имеет серию из пяти подряд побед в чемпионате Испании.

«Атлетик» Бильбао не проигрывает в Примере три последние встречи.

Команды между собой играли всего шесть раз(3 победы Жироны при трёх Алтетик Бильбао) .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» по коэффициенту 2.33. «Жиронцы» удивляют своей игрой соперников в этом чемпионате. Высокая результативность помогает им держаться на первом месте. Предстоящая встреча с «басками» не будет из лёгких, но победа будет за хозяевами матча.