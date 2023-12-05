Тюкавин на коньках, Ребров — на стиле. Обзор соцсетей

Рассказываем о буднях футболистов вне поля.
Дома у Бускетса довольно атмосферно — идеально для просмотра футбола.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провел время с племянницами. Ну и как этот парень может быть таким агрессивным на поле?
Защитник «Реала» Давид Алаба любит делать селфи в лифте.
Легенда «Арсенала» Дэвид Симен выглядит довольно стильно в ретро-экипировке «канониров».
Не менее стильно выглядит и Федерико Бернардески со своим псом.
Девушка дня. Спутница защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Бывший защитник «Баварии» Лусио пусть и не так ярко одевается, но зато у него больше питомцев, чем у Бернардески.
Футболист «Милана» Рафаэл Леау показал обложку для своего дебютного музыкального мини-альбома.
Милота дня. Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус показал свою дочь.
Такое же радостное событие случилось у Френки де Йонга.
Семья Заболотных отпраздновала очередную годовщину.
А бывший голкипер «Спартака» Артем Ребров устроил красивую фотосессию с женой.
На этом наш выпуск завершен. Настраиваемся на предновогоднее настроение! Берем пример с Константина Тюкавина.