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Перед футбольными матчами в Буркина-Фасо включали гимн РФ

сегодня, 16:06

Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре объяснил, почему перед футбольными матчами в африканском государстве играл гимн России.

Это не официальный матч, а игра между соседскими ребятами. Ничего серьёзного. Достаточно посмотреть на качество стадиона, чтобы убедиться в этом. Правда в том, что на всех кольцевых развязках в Уагадугу и других городах нашей страны рядом с флагами Буркина-Фасо, Мали и Нигерии всегда висит российский флаг. Мы уважаем Россию и для нас вы друзья, но на матчах местного чемпионата звучит гимн Буркина-Фасо. Гимн РФ возможен в случае матча между сборными России и Буркина-Фасо, но не в нашей лиге.

Ранее африканские СМИ сообщили, что некоторые официальные игры в Буркина-Фасо теперь начинаются с исполнения гимна РФ в знак благодарности местных жителей в адрес россиян за помощь в освобождении от влияния Франции.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:34
Вроде не мелочь, а приятно.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:09
Это для нас много значит.
112910415
112910415
сегодня в 16:30
надо их срочно в БРИКС принять. раз такое дело !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:22, ред.
Ждите в отпуск, приедем поглазеть
w7xgjjwz57g2
w7xgjjwz57g2
сегодня в 16:08
ДСА
ДСА
сегодня в 16:08
Если бы добавили еще сожжение британского и американского флагов... Вообще была бы песня.
Гость
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