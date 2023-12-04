Перед футбольными матчами в Буркина-Фасо включали гимн РФ

Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре объяснил, почему перед футбольными матчами в африканском государстве играл гимн России.

Это не официальный матч, а игра между соседскими ребятами. Ничего серьёзного. Достаточно посмотреть на качество стадиона, чтобы убедиться в этом. Правда в том, что на всех кольцевых развязках в Уагадугу и других городах нашей страны рядом с флагами Буркина-Фасо, Мали и Нигерии всегда висит российский флаг. Мы уважаем Россию и для нас вы друзья, но на матчах местного чемпионата звучит гимн Буркина-Фасо. Гимн РФ возможен в случае матча между сборными России и Буркина-Фасо, но не в нашей лиге.