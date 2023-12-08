«Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Брентфорд», который состоится 9 декабря 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» после пятнадцати туров текущего сезона Премьер-лиги находятся на последней строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Юнайтеда» за последнее время. В трёх крайних матчах «Шеффилд» потерпел поражение от своих соперников. «Борнмут» с разницей в пару мячей взял верх над «клинками» в рамках матча 13-го тура чемпионата Англии (3:1). В сухую, пропустив пять голов, «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение от «бордовых» из Бёрнли.

6 декабря «Ливерпуль» со счётом 2:0 взял верх над «клинками» в гостях.

«Бренфорд»

«Пчёлы» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на сегодняшний день одиннадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Брентфорда», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «клинками». Дома с минимальным счётом «пчёлы» уступили «Арсеналу» в рамках матча 13-го тура Премьер-лиги. С разницей в пару мячей «Брентфорд» выиграл дома у «шляпников» из Лутона (3:1).

В прошлом туре АПЛ «пчёлы» со счётом 1:2 проиграли «чайкам» из Брайтона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 4.40

Ничья – 3.80

Победит «Брентфорд» – 1.81

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.91

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «клинки» в пяти последних матчах

В двух встречах за аналогичный период «пчёлы» обыграли своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече с коэффициентом 1.81 на победу «Брентфорда». «Клинки» даже на своём поле не смогут отобрать очки у «пчёл».