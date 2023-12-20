«Реймс» – «Гавр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Реймс» – «Гавр», который состоится 20 декабря 2023 года

«Реймс»

«Красно-белые» в турнирной таблице чемпионата Франции занимают на данный момент восьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. На своём поле с разницей в один мяч «Реймс» одержал победу над «Страсбургом» в 14-ом туре группового этапа Лиги 1 (2:1). С таким же счётом «красно-белые» потерпели поражение в игре следующего тура чемпионата от «Ниццы».

Со счётом 0:2 на прошлых выходных «Реймс» проиграл в гостях «Лансу».

«Гавр»

«Небесные» после шестнадцати туров текущего сезона Лиги 1 находятся на две строчки ниже «Реймса». Предлагаем вспомнить несколько матчей «Гавра» за последнее время. В сухую, пропустив пару мячей, «тёмно-синие» проиграли дома «Пари Сен-Жермену» в матче 14-го тура чемпионата Франции. Со счётом 2:1 «Страсбург» на своём поле одержал победу над «Гавром» в игре следующего тура Лиги 1.

16 декабря с разницей в пару мячей «Гавр» взял верх над «гимнастами» из Ниццы (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 1.73

Ничья – 3.90

Победит «Гавр» – 4.80

Победит «Реймс» с форой -1.5 – 2.85

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В четырёх матчах из пяти последних «Реймс» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Гавр» уступил в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.90 в предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на ничью. «Гавр» на кураже после победы над «Ниццей» в будущей встрече с «красно-белыми» сможет зацепиться за ничью.