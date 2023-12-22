«Лутон Таун» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Ньюкасл», который состоится 23 декабря 2023 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» из Лутона в турнирной таблице чемпионата Англии занимают восемнадцатое место. Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием «оранжево-бело-синих». В трёх крайних матчах «Лутон Таун» проиграл своим соперникам. С разницей в пару мячей «шляпники» проиграли в гостях «пчёлам» из Брентфорда в игре 14-го тура АПЛ (1:3). На своём поле со счётом 3:4 «оранжево-бело-синие» проиграли «канонирам».

10 декабря с разницей в один мяч «Лутон Таун» уступил дома команде «Ман Сити» (1:2)/

«Ньюкасл»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице АПЛ находятся на шестой строчке. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием «сорок» за последнее время. С разницей в один гол «Ньюкасл» проиграл дома «дьяволам» из Милана в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2). Поразив трижды ворота соперника, «чёрно-белые» обыграли в сухую «дачников» из Фулема в матче прошлого тура Премьер-лиги.

19 декабря после серии пенальти «сороки» потерпели поражение от «Челси» в четвертьфинале Кубка английской лиги/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 5.00

Ничья – 4.20

Победит «Ньюкасл» – 1.66

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

«Шляпникам» пока не доводилось выигрывать у «сорок»

Только в одном матче из десяти крайних «Лутон Таун» одержал победу

За аналогичный период «чёрно-белые» взяли верх над своими соперниками в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.66 на победу «Ньюкасла». После поражения от «Челси» в предстоящем матче «сороки» обязаны реабилитироваться перед своими соперниками.