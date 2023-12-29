«Вест Бромвич» – «Лидс Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Вест Бромвич» – «Лидс Юнайтед», который состоится 29 декабря 2023 года

«Вест Бромвич»

«Альбион» в турнирной таблице чемпионата занимают пятую строчку на данный момент. Вспомним недавние матчи с участием «Вест Бромвича», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «павлинами». В рамках матча 22-го тура Чемпион Лиги «дрозды» раскатали ничью с командой «Сток Сити» (1:1). С минимальным счётом в гостях «Вест Бромвич» проиграл в гостях клубу «Мидлсбро».

26 декабря со счётом 1:0 «Вест Бромвич» взял верх над «канарейками» из Норвича/

«Лидс Юнайтед»

«Белые» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лидса» за последнее время. В рамках матча 22-го тура чемпионата «Ковентри Сити» сыграл вничью с «павлинами» из Лидса (1:1). В сухую, забив четыре гола, «павлины» выиграли у команды «Ипсвич Таун» в игре следующего тура чемпионата.

На выезде «Лидс» одержал победу над «Престоном» в 24-ом туре чемпионата/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 3.15

Ничья – 3.40

Победит «Лидс Юнайтед» – 2.26

Победит «Лидс Юнайтед» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.78

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «дрозды» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Лидс» проиграл в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.40. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды. Победителя в данной паре мы не увидим.