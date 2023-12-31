«Росс Каунти» – «Абердин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Росс Каунти» – «Абердин», который состоится 2 января 2024 года

«Росс Каунти»

На сегодняшний день «олени» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Росс Каунти» в будущей встрече с «Абердином». В 17-ом туре чемпионата Шотландии «олени» потерпели поражение от «Сент-Миррена» (0:2). С минимальным счётом «Данди» выиграл у «Росс Каунти» в позапрошлом туре чемпионата.

30 декабря со счётом 2:2 «Хартс» раскатал ничью с «оленями».

«Абердин»

«Доны» в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Абердина» за последнее время. С минимальным счётом «красные» уступили «Рейнджерсу» в рамках финального матча Кубка шотландской лиги. Со счётом 2:1 «доны» выиграли у «львов» из Ливингстона в позапрошлом туре Премьер-лиги.

В сухую, пропустив три гола, «Абердин» проиграл «Сент-Миррену» в матче 21-го тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росс Каунти» – 3.05

Ничья – 3.20

Победит «Абердин» – 2.39

Победит «Абердин» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «олени» обыграли своих соперников

За аналогичный период «красные» взяли верх над своими оппонентами в трёх поединках.

Прогноз

С коэффициентом 2.39 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Абердина». В трёх крайних очных матчах «красные» взяли верх над «оленями». Будущая игра не станет исключением.