«Кайзерслаутерн» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Второй Бундеслиги чемпионата Германии «Кайзерслаутерн» – «Шальке», который состоится 26 января 2024 года

«Кайзерслаутерн»

«Красные дьяволы» на сегодняшний день в турнирной таблице Второй Бундеслиги находятся на пятнадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Кайзерслаутерна», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Шальке». В рамках товарищеского матча «красные» с разницей в три гола выиграли у турецкого клуба «Генчлербирлиги» (4:1). В сухую, пропустив три гола, «красные дьяволы» потерпели поражение от «Динамо» из Дрездена.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Кайзерслаутерн» проиграл команде «Санкт-Паули» в матче 18-го тура Второй Бундеслиги.

«Шальке»

На данный момент «горняки» занимают четырнадцатое место в чемпионате. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Шальке» за последнее время. В январе месяце «Королевские синие» провели три товарищеских матча. Только в одном из них «горняки» одержали победу. Со счётом 3:1 «Шальке» выиграл у бельгийского клуба «Эйпен». Дубль на свой счёт в матче записал нападающий Симон Теродде.

20 января на своём поле «Королевские синие» уступили со счётом 0:2 «Гамбургу» в прошлом туре Второй Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кайзерслаутерн» – 2.45

Ничья – 3.65

Победит «Шальке» – 2.70

Победит «Кайзерслаутерн» с форой -1.5 гола за игру – 4.41

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Четыре поражения потерпели «красные дьяволы» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Королевские синие» уступили своим соперникам в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.66 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает ставку сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру. Не меньше трёх голов, скорее всего, будет забито в будущей встрече. Именно такой исход подсказывает нам статистика очных матчей команд.