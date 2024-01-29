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«Винтертур» – «Базель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:24
«Винтертур» – «Базель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Винтертур» – «Базель», который состоится 30 января 2024 года

«Винтертур»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Швейцарии занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Винтертура» в будущей встрече с «Базелем». В сухую, забив четыре гола, «красно-белые» разгромили дома команду «Рапперсвиль» в товарищеской встрече. В 19-ом туре на своём поле ничейным исходом завершилась игра с «Серветтом» (3:3).

Со счётом 3:1 в гостях «красно-белые» выиграли у «Лозанны» из Уши.

«Базель»

Десятую строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «красно-синие». Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Дома со счётом 2:2 ничью раскатал «Базель» с немецкой командой «Гройтер Фюрт» в товарищеской встрече. Без голов вничью завершилась выездная игра с «Цюрихом» в рамках матча 19-го тура чемпионата Швейцарии.

27 января с минимальным счётом «красно-синие» взяли верх над командой «Янг Бойз».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Винтертур» – 2.40
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Базель» – 2.80
  • Победит «Винтертур» с форой -1.5 гола за игру – 4.20
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.11

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей в трёх «Винтертур» обыграл своих соперников
  • За тот же период «Базель» одержал победу в одном матче.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Базеля» с коэффициентом 2.80. В четырёх крайних очных матчах «красно-белые» выиграли у «Винтертура». Доверимся статистике личных встреч при прогнозировании исхода будущей игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Базель
Все комментарии
rx5yp43sh24n
rx5yp43sh24n
вчера в 23:03
Фаворитом может считаться “Базель”, так как он занимает более высокое место в турнирной таблице.
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