«Локомотив» может избавиться от Дзюбы и не только. В составе 10 будущих свободных агентов

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вчера, 20:33

Ситуацию контролируют агенты, а не клуб.

У «Локомотива» два состава, а на некоторых позициях больше исполнителей. Например, в центре атаки теперь ветеран Дзюба, универсальный Глушенков, арендованный Сулейманов, приобретенный прошлый летом Сарвели и новичок зимы Хамулич, у которого контракт всего до лета, ведь в тяжелом боснийском форварде сомневаются. Одна позиция – пять человек. В заявке «Локомотива» три десятка футболистов, но изобилие с секретом. У десяти человек контракты всего до лета, некоторые не хотят оставаться.

Артём Дзюба, нападающий, 35 лет

В августе стукнет 36 лет, вряд ли Артём будет в такой форме, как старший на три года Роналду. В первой части сезона были вопросы к подвижности лучшего снайпера в истории РПЛ . Дзюба может принести пользу, тогда получит новый контракт. Но достаточно неудачно выступить весной, чтобы начались трения с тренером – Артёму ведь не понравилось на скамейке у Монтеллы в Турции, а боссы «Локомотива» задали себе вопрос, нужен ли им ветеран с солидной зарплатой? Будет в форме – останется, нет – попрощаются.

Наир Тикнизян, латераль, 24 года

С характером. Оставлял колкие комментарии о клубах Бундеслиги, которые им интересовались. Немцам точно перевели те интервью. Тикнизян сменил футбольное гражданство, игроку сборной Армении будет проще уехать в топ-5. А зимой Наир едва не выбрал деньги «Зенита». Но петербуржцев уберег от трансферной ошибки нрав футболиста «Локомотива». Клубы договорились, а вот Тикнизян и чемпионы не сумели.

Антон Миранчук, плеймейкер, 28 лет

Пока его брат-близнец Алексей стал самым активным созидателем Серии А в 2024 году – опережает даже Леау из «Милана» по передачам под удар, Антон принимает решение о будущем. У атакующего хавбека мало поводов оставить новый автограф под контрактом с «Локомотивом». В качестве свободного агента Миранчук заинтересует как минимум клубы из Турции. Можно остаться в «Локомотиве» и сидеть на лавке, ведь Глушенков и молодые ребята будут прибавлять резче.

Станислав Магкеев, защитник, 24 года

Может уйти летом, ведь сомневается, что найдется место в основе. Магкеев играл в опорной зоне и работал в центре защиты. Но если в порядке хавбек Карпукас, какой смысл Станиславу оставаться на лавке? А в центр защиты Галактионов набрал коллекцию футболистов. Благодаря новичку из «Страсбура» у тренера появилась возможность защитить Лантратова связкой иностранцев, оставив за бортом российских центральных беков.

Рифат Жемалетдинов, плеймейкер, 27 лет

Как и Миранчуку, нет смысла ждать с моря погоды. И ещё один атакующий по своей природе хавбек – Лукас Вера из «Оренбурга», не оставляет попыток перебраться в «Локомотив». Конкуренция вырастет, Жемалетдинову лучше выбрать новый клуб в качестве свободного агента, чем связать себя со скамейкой еще на несколько лет. У игрока была сложная травма, но возраст позволяет перезапустить карьеру. У Рифата был крутой отрезок, но Галактионов доверяет другим.

Даниил Худяков, вратарь, 20 лет

Успех Лантратова ведет к расставанию с Худяковым, ведь Даниилу нет смысла сидеть на скамейке. Вратарю нужно расти и набираться опыта в РПЛ . В чемпионате много возрастных голкиперов, а Худяков неплохо дебютировал, хотя и не получал поддержки от защитников уровня Чорлуки на пике формы. Даниил слишком хорош для вечного места на лавке в «Локомотиве».

Владислав Сарвели, форвард, 26 лет

Странное подписание. Забрали у «Сочи» футболиста, выдали контракт до 2026 года, но даже близко не планируют доверять Владиславу место в основе. Ни в центре нападения, где Дзюба, ни в оттяжке, где Миранчук, ни на флангах, ведь там Глушенков и Пиняев. Посидит на лавке и уедет в аренду? Скорее всего, именно такой сценарий.

Дмитрий Баринов, центрхав, 27 лет

Весной капитану надо показывать максимум, чтобы отправится в зарубежный клуб. Последняя попытка найти себя в еврокубках в ближайшее время. Баринов не оказался в Турции прошлым летом, и на его игре разворот сказался в худшую сторону. Дмитрий много ошибался. Индикатор будущего расставания? Проблема лишь в боязни конкуренции и в деньгах, вряд ли за рубежом повторят оклад в Москве.

Илья Самошников, латераль, 26 лет

Фланговый защитник может закрыть оба фланга и появлялся в «Локомотиве» ближе к атаке. Но вряд ли окажется в основе весной. Можно выдумать победу Самошникова на одном из флангов, но нужно лучше обороняться. У Ильи есть проблемы без мяча, а часики тикают. Уже не 22 года, на четыре больше. Если Сильянов останется в клубе и в основе, то Самошников может уйти.

Маринато Гильерме, вратарь, 38 лет

Зачем мучить ветерана? Гильерме не будет в основе, если Лантратов в порядке. Практики не будет, даже если Худяков не уйдет в аренду. Поэтому Маринато надо переводить на другую должность в клубе, если легенда «Локомотива» не планирует уехать после завершения карьеры на родину в Бразилию. Гильерме в 38 лет вернется в основу только в случае форс-мажора.

Сергей Пиняев, вингер, 19 лет

Причины для расставаний разные. Кто-то хочет играть чаще. Других забракуют тренеры, как делали с форвардом Игнатьевым. Ветеран Дзюба может уйти, если не наберет форму. Но есть футболисты, которые хотят за рубеж. Пиняев всегда получит приглашение «Зенита», но мечтает о топ-5. Пока не самый стабильный игрок, но посмотрите в паспорт – технарю всего 19 лет.

Максим Глушенков, нападающий, 24 года

Умеет сыграть справа и в оттяжке, с ударом и последним пасом. Глушенков и Лантратов среди лучших игроков «Локомотива» в первой противоречивой части сезона. Максим получал приглашения от других клубов. Если «Зенит» растеряет парочку бразильцев, то Семак может обратить на форварда внимание. Но надежнее уйти туда, где тренер увидит Глушенкова в основе.

У «Локомотива» необычная ситуация. В заявке почти три десятка футболистов, половина часто на скамейке. Это приведет к недовольству, поэтому Галактионова ждёт решающая весна. Кроме этих двенадцати игроков, могут уйти арендованные форварды Сулейманов и Хамулич, как уходят зимой другие футболисты. Интересный год, «Локомотив» испытают перебором кадров.