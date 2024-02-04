Президент «Торпедо» — об интересе к игрокам «Локо»: «Мы забрасывали удочку»

Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном переходе из «Локомотива» полузащитников и .

Кажется, к этим игрокам есть большой интерес из клубов РПЛ . Это качественные игроки, всё зависит от возможностей. Нужно представлять, какие зарплаты в «Локомотиве» и уровень [возможностей], который есть у нас, они кардинальным образом отличаются. Не всё зависит от нас, у нас есть большое желание иметь готовых игроков РПЛ в своём составе, как и у любого клуба первой восьмёрки Первой лиги. Ведём ли мы переговоры с «Локомотивом»? Скажем так, мы забрасывали удочку.