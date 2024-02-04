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Президент «Торпедо» — об интересе к игрокам «Локо»: «Мы забрасывали удочку»

вчера, 14:57

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о возможном переходе из «Локомотива» полузащитников Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.

Кажется, к этим игрокам есть большой интерес из клубов РПЛ. Это качественные игроки, всё зависит от возможностей. Нужно представлять, какие зарплаты в «Локомотиве» и уровень [возможностей], который есть у нас, они кардинальным образом отличаются. Не всё зависит от нас, у нас есть большое желание иметь готовых игроков РПЛ в своём составе, как и у любого клуба первой восьмёрки Первой лиги. Ведём ли мы переговоры с «Локомотивом»? Скажем так, мы забрасывали удочку.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:55
дорого, слишком дорого
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:32
Надо помочь коллегам и продать этих игроков со скидочкой !
Capral
Capral
вчера в 15:43, ред.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, мой комментарий, сначала был признан "лучшим", но затем, был недоступен для комментариев. Если я правильно понял, это вследствии того, что я вспомнил игру с Локо в 2006? Но, если откровенно, то прошло много лет, а та игра- действительно таковой и была...

Спасибо.
Capral
Capral
вчера в 15:35
    9nks4ymzeca3
    9nks4ymzeca3
    вчера в 15:22
    эх, хвост чешую, не поймали ничего!
    Neutron021
    Neutron021
    вчера в 15:07
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 15:06
      Торпедо надо думать, как увисеть в ПЛ.
      И принимать меры...
      Вещий
      Вещий
      вчера в 15:06
      Тут не удочкой нужно было, а сетью их ловить....:))))
      therapy
      therapy
      вчера в 15:06
      Рыбчинского особенно тяжело поймать
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 15:02, ред.
      Зачем Локомотив держит этих игроков... Скитаются по арендам постоянно...
      Гость
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