Президент «Торпедо» — об интересе к игрокам «Локо»: «Мы забрасывали удочку»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о возможном переходе из «Локомотива» полузащитников Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова.
Кажется, к этим игрокам есть большой интерес из клубов РПЛ. Это качественные игроки, всё зависит от возможностей. Нужно представлять, какие зарплаты в «Локомотиве» и уровень [возможностей], который есть у нас, они кардинальным образом отличаются. Не всё зависит от нас, у нас есть большое желание иметь готовых игроков РПЛ в своём составе, как и у любого клуба первой восьмёрки Первой лиги. Ведём ли мы переговоры с «Локомотивом»? Скажем так, мы забрасывали удочку.
Скажите пожалуйста, мой комментарий, сначала был признан "лучшим", но затем, был недоступен для комментариев. Если я правильно понял, это вследствии того, что я вспомнил игру с Локо в 2006? Но, если откровенно, то прошло много лет, а та игра- действительно таковой и была...
Спасибо.
Скажите пожалуйста, мой комментарий, сначала был признан "лучшим", но затем, был недоступен для комментариев. Если я правильно понял, это вследствии того, что я вспомнил игру с Локо в 2006? Но, если откровенно, то прошло много лет, а та игра- действительно таковой и была...
Спасибо.
A вот, Локо. В советское время 13 раз был во 2й лиге. Клуб средних возможностей, с которым, практически, никто и никогда не считался. Сейчас, этот клуб- имеет большие финансовые возможности, в то время, как Торпедо, должен сидеть в 1й лиге и изыскивать средства на выживание. Обидно и несправедливо.
Ничего плохого не имею к Локо, особенно, помятуя, о той незабываемой услуге, которую, этот клуб, в 2006-м оказал родному ДИНАМО- проиграв, в откровенном договорняке 0:2, и тем самым, помог нам остаться в ПЛ. Я о другом, о том, что недопустимо, так долго оставлять Торпедо в низших лигах!!! Так можно и вовсе, забыть о команде... А ведь, это- Торпедо!!!
A вот, Локо. В советское время 13 раз был во 2й лиге. Клуб средних возможностей, с которым, практически, никто и никогда не считался. Сейчас, этот клуб- имеет большие финансовые возможности, в то время, как Торпедо, должен сидеть в 1й лиге и изыскивать средства на выживание. Обидно и несправедливо.
Ничего плохого не имею к Локо, особенно, помятуя, о той незабываемой услуге, которую, этот клуб, в 2006-м оказал родному ДИНАМО- проиграв, в откровенном договорняке 0:2, и тем самым, помог нам остаться в ПЛ. Я о другом, о том, что недопустимо, так долго оставлять Торпедо в низших лигах!!! Так можно и вовсе, забыть о команде... А ведь, это- Торпедо!!!
Вот архив того матча, использовал только 4:3 и выиграл. И так сделаю в этом месяце, хотя коэффиценты уже с обманками.
Вот архив того матча, использовал только 4:3 и выиграл. И так сделаю в этом месяце, хотя коэффиценты уже с обманками.
И принимать меры...
И принимать меры...