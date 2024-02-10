Лучшие тренеры Серии А не только в топ-клубах. Итальянцам нужны коучи «Брайтона» и «Ниццы»

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сегодня, 16:40

В итальянской тренерской школе достаточно топ-специалистов.

Индзаги – король

Наследник Конте в «Интере» прошёл огонь и воду. В первый же сезон после назначения Симоне феерил в Лиге чемпионов и выдал содержательное противостояние с «Ливерпулем» в 1/8 финала, а в чемпионате завоевал серебряные медали.

Затем случился сильнейший спад – коллектив, который до этого железно претендовал на медали, вдруг откатился на окраину топ-5. Всю осень «нерадзурри» дико лихорадило. Но Индзаги держался на плаву за счёт еврокубков – команда оказалась более зрелой, чем «Барса», поэтому отобралась в плей-офф ЛЧ . А дальше – феерия. Победы над «Порту» и «Бенфикой», оглушительный успех в миланском дерби, которое украсило полуфинал. И финальный поединок с «Сити».

Несмотря на поражение от «горожан», «Интер» добился слишком многого, чтобы даже не думать об отставке Симоне. Теперь «нерадзурри» по меркам Серии А – команда без слабостей. Отличный сбалансированный состав, качественные игровые сочетания. А Индзаги – творец этого успеха.

Менеджер собрал с клубом почти полный комплект медалей – бронзу и серебро. И теперь команда заслуженно движется к чемпионскому титулу. Отталкивая «Ювентус» и «Милан», почти безошибочно. И опять параллельно с плей-офф ЛЧ .

Аллегри и Гасперини выигрывают за счёт опыта

Возвращать кризисный коллектив к пику всегда тяжело. Особенно заметно это в случае с «Ювентусом». «Старая синьора» солидный период времени оставалась гегемоном чемпионата Италии. Но этап доминации завершился – и последовало громкое падение.

Туринцам страшно идти дальше, поэтому решили вернуть уже знакомого тренера Массимилиано Аллегри. С ним «бьянконери» переживали лучшее время. Только вот сам итальянский менеджер пик своей карьеры давно прошёл – и новое восхождение даётся с огромным трудом. Первые сезоны – блеклая тень привычного «Юве». Сначала место на окраине топ-5, затем – вообще лишение путёвки в еврокубки (из-за санкций).

Сейчас на спортивной злости туринцы совершили большой скачок – и борются даже не просто за медали, а за чемпионский титул. Даже удивительно, но вплоть до очного противостояния с «Интером» «бьянконери» шли с конкурентами ноздря в ноздрю. Отрыв увеличился после поражения «Ювентуса» в очном столкновении – пока фаворита определяет эта встреча и микро-ошибки «старой синьоры». Но такой скачок – уже хорошо. Помогает опыт.

То же самое касается Гасперини, которому вдруг пришлось искать новых лидеров. Положение коуча «Аталанты» даже сложнее, чем у Аллегри. У бергамасков нет таких ресурсов, чтобы проводить смену поколений. Так ещё и Гасперини – крайне требовательный менеджер, с которым не находит общий язык почти никто. Предыдущий костяк в прайме показывал отличный результат – тогда Джан Пьеро был на коне. Но теперь на первый план выходит его сложный характер.

«Аталанта» всё же находит новых лидеров – но процесс не из лёгких, да и новичкам нужно время на адаптацию.

Мотта и Итальяно – молодая гвардия

Работа обоих – выше всяких похвал. Итальяно начал выстраивать свой главный проект чуть раньше (возглавил «Фиорентину» в 2021 году). К тому моменту у команды уже сформировался костяк, но 14-е место явно не отвечало амбициям клуба. С голевой машиной Душаном Влаховичем «фиалки» ворвались в топ-10 и заработали путёвку в Лигу Конференций.

Даже после продажи своего главного бомбардира «Фиорентина» успела перестроиться. В следующем сезоне пришлось тяжело – без Влаховича, при игре на два фронта «фиалки» поплыли и провалились в середину таблицы Серии А. Зато в ЛК постепенно продвинулись в финал – и в чемпионате в итоге финишировали 8-ми. А благодаря санкциям в отношении «Юве» даже такого положения оказалось достаточно – теперь банда Итальяно опять в ЛК. И снова борется за еврокубки. Какое-то время даже шла в зоне ЛЧ .

«Болонья» Мотты – проект более молодой, но пока тоже успешный. Тиаго возглавил команду летом 2022 года. И тоже сразу поднял её в десятку. «Красно-синие» выходят на пик в текущем сезоне. Впервые коллектив поднялся в зону ЛЧ и держался там 2 тура – и теперь располагается на 6-й строчке. В двух очках от «Ромы» и в трёх от «Аталанты».

Талант обоих очевиден – но если Итальяно уже прошёл проверку на стабильность, то Мотта к ней только приступает.

Итальянцам нужно переманить Де Дзерби, Фариоли и Конте

Серии А не хватает топ-наставников – может, тогда лига смотрелась бы интереснее. Мотта, Итальяно, Де Росси внушают надежду на светлое будущее – но клубам стоит вернуть и других, более опытных доморощенных специалистов.

Роберто Де Дзерби, например, легко бы возглавил топ-клуб. Опыт работы это позволяет – в АПЛ он возглавляет «Брайтон». Команду, которая ежегодно теряет кого-то из лидеров. И даже так «чайки» продолжают претендовать на еврокубки.

Открытием нынешнего сезона становится «Ницца» – и всё благодаря молодому темпераментному итальянцу Франческо Фариоли. Прежде он длительное время набирался опыта в тренерских штабах клубов и сборных. В 2021 году он стартовал как самостоятельный специалист, возглавив «Карагюмрюк». После пары лет в Турции – первый топ-вызов в Лиге 1. «Ницца» сейчас с окраин топ-10 вернулась на 2-ю строчку. Лучшая реклама скиллов Фариоли.

О Конте давно все знают – и в Серии А он точно был бы не лишним. Не зря Ибрагимович зазывает его в «Милан», которому позарез необходим тренер с духом чемпиона.