Уход Клоппа может уничтожить «Ливерпуль». Гранды часто жалеют о расставании с тренерами

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вчера, 22:24

У многих клубов есть свой Спаллетти из прошлого.

Химия должна быть между влюбленными, чтобы загорелась искра, а огонь не погас быстрее, чем научились друг друга уважать и ценить. Она должна быть в процессе создания полезного и нового, чтобы продукт понравился окружающим и самому автору. Химия важна в отношениях тренера и команды, а ещё шире – наставника и целого клуба. Клоппу нравится обновленный «Ливерпуль», но вряд ли по душе состояние «красных» за пределами поля. У наставника нет болеющих родственников, физически сам немец в порядке, что отдельно отметил.

Причина неожиданного ухода психологическая, но уже очевидно – решение Клоппа может обернуться катастрофой. Напомним, что до Юргена и после Далглиша, который трижды выигрывал старый высший английский дивизион, «Ливерпуль» перепробовал восемь разных тренеров. Потратили десятилетия, не сработало даже возвращение легендарного Короля Кенни. Без Клоппа будет совсем другая по параметрам и настройкам команда, ошибка с новым тренером поставит её в условия «Манчестер Юнайтед» без Фергюсона. И это не единичный случай.

«Наполи» без Спаллетти

Одним из актуальных поводов для разговора послужили слова президента неаполитанского клуба Де Лаурентиса:

Я написал Спаллетти на почту 21 апреля, что продлю его контракт. Не ожидал, что позже во время ужина он заявит мне об уходе – Лучано понадобился творческий отпуск. Виню себя в том, что так легко принял его просьбу. Я допустил ошибку. До сих пор не могу понять причину его ухода. Единственное объяснение – Лучано хотел уйти победителем. Или, возможно, уже ждал контракт от сборной Италии.

Миллионер Де Лаурентис не из тех, кто сожалеет о решениях и собственных действиях. Дядя Аурелио – продюсер Дино, обзывал голливудских актрис страшными и вел себя неподобающе, как позже его племянник. Такие люди редко сентиментальные, настоящие акулы кинобизнеса. Но даже сурового деда Де Лаурентиса проняло, когда понял – упустил идеального тренера для «Наполи», с которым можно было побеждать чаще. У Спаллетти тоже были бы проблемы после чемпионства, но Лучано выше классом, чем его последователи. Именно он создал работающий механизм, ему было проще вернуться после спада, как возвращался не раз Клопп в «Ливерпуле».

ПСЖ без Анчелотти и Тухеля

В истории парижского клуба мало наставников, которые могли не просто подойти для решения внутренних вопросов, но также подходили для успеха в Лиге чемпионов. Карло доказал в «Реале», что умеет выигрывать «ушастого». А ПСЖ до сих пор без победы в главном европейском турнире, единственный финал проиграли «Баварии». Но если в Мюнхене у Анчелотти хватало проблем внутри команды – не сошлись темпераментами итальянец с немецкими футболистами, то в Париже беда была в представителях шейхов и директоре Леонардо. Бывший атакующий хавбек «Милана» «поймал звезду» в роли менеджера и рассорился с давним знакомым. После Анчелотти шанс попасть в историю с Мбаппе на поле имел также Тухель, но у Томаса аналогичный сюжет. Леонардо его выжил из клуба, хотя раздевалку наставник до конца не потерял. Результат видите – ПСЖ часто вылетает на ранних стадиях плей-офф Лиги чемпионов. А прошлой осенью со скандалами вышел из сложной группы.

«Челси» без Конте и Тухеля

Болельщикам лондонского клуба было неловко после отставок сразу двух недавних наставников. Антонио выиграл с «синими» АПЛ , подхватив разобщенную команду в середине таблицы. И хотя в Лиге чемпионов итальянец не такой специалист, как его соотечественник Анчелотти, по темпераменту Конте попал в правильные точки в Лондоне. Но руководство «Челси» не поддержало тренера, поскольку встретило колючего неприятного человека в общении. Вот только даже когда Лигу чемпионов для «синих» выиграл Тухель, который не умеет быть настолько злым, как Конте, у Боэли ничего не клацнуло в голове при принятии решения уволить немца на старте сезона, когда ещё ничего не потеряли. Для Томаса и всей команды решение нового совладельца Тодда стало шоком, специалист и не думал об уходе. Работа Поттера, Лэмпарда и Почеттино доказывает – американский босс ошибся. А сейчас не может уволить нынешнего тренера без последствий.

«Манчестер Юнайтед» без Фергюсона

Даже после инсульта сэр Алекс спокойно посещает матчи МЮ и другие спортивные соревнования. Дедушка постоянно в пути, то есть здоровье позволяет. Конечно, в этом случае речь о выходе на пенсию, а не об увольнении или творческом отпуске – жена шотландца Кэти потребовала, чтобы муж больше времени посвящал семье. Сэр Алекс и так обманывал супругу много раз, когда по ходу сезона объявлял об уходе из МЮ , но потом оставался для ещё одного титула. Последняя победа Фергюсона в АПЛ стала последней для МЮ , черная серия затянулась минимум на одиннадцать лет. Сэр Алекс рад, что посвятил десять лет семье и супруге Кэти, ведь она умерла прошлой осенью. А вот у фанатов МЮ свой повод для грусти – на команду часто больно смотреть. Сэр Джим Рэтклифф, новый совладелец, мечтает оставить после себя «наследие», но пока американцы Глейзеры наследили сильнее. Фергюсон мог поработать ещё несколько лет, пока не нашелся бы лучший кандидат на его место, чем Мойес. И пока не нашли бы директора сильнее, чем Эд Вудворд. У провальных миллиардных проектов всегда есть авторы с конкретными именами.

«Барселона» без Гвардиолы и Энрике

Здесь имена виновников – Лапорта, Россель и Бартомеу, президенты «Барселоны». Разумеется, Гвардиолу и Энрике не стоит ставить на одну высоту. Но это два наставника с победами в Лиге чемпионов именно с «Барселоной». Хосеп не продержался много лет, устал от слабых менеджеров внутри клуба, взял творческий отпуск, много лет работает за пределами родины. У Луиса Энрике были проблемы в общении с Месси, но у испанца могли найтись аргументы, если бы боссы его вовремя поддержали. После испанского марафонца следует тренерская неудача за неудачей, провал за провалом. Неловко даже называть фамилии тренеров «Барселоны» на этом отрезке, поскольку Хави самый близкий к условному «оптимальному кандидату». Но даже легенда клуба стал щитом для Лапорты, который вместо перезагрузки проекта с учетом объективной реальности погнался за чемпионством и накликал на команду беду в новом сезоне, когда адреналин выветрился. Хави не справился, но неопытный тренер далеко не единственная проблема «Барселоны».