Эти клубы проваливаются в АПЛ. Не помогают даже гений тренера и 300 млн евро на трансферы

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вчера, 13:18

Солидный список неудачников.

Андердоги АПЛ жестоко борются за право продолжить играть с лучшими в следующем сезоне. Не у всех это получается – смотрим, как развивается ситуация.

Дебютанты – на дне

Хотя обычно кому-то да везёт. «Лутон», например, избежал типичной ошибки новичков – те сразу берутся заполнять классовую пропасть огромными тратами на рынке игроков. «Шляпники» же закупились на 25 миллионов евро. «Шеффилд» тоже действовал осторожно. Из всех только «Бернли» распорядился деньгами по-другому (111 млн евро на трансферы).

Сейчас наибольшие проблемы у «бордовых» и «клинков». Они на дне таблицы Премьер-Лиги с серьёзным отрывом. «Шеффилд» за всё время лишь смог отобрать очки у «Эвертона», «Брайтона», «Астон Виллы» и «Вест Хэма», обыграл «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

Подопечные Венсана Компани на удивление недалеко ушли. Для противостояния с духовным наставником Пепом Гвардиолой бельгийцу всё-таки рановато – его команда набрала лишь 13 очков в 23 турах. Обыгрывали в чемпионате «бордовые» только тот же «Лутон», «Шеффилд», ещё «Фулхэм».

Из этой троицы у одного «Лутона» дела складываются неплохо. Руководство оперативно сменило главного тренера. Роб Эдвардс пришёл в конце ноября, с ним «шляпники» перетерпели игры с «Брентфордом», «Арсеналом» и «Ман Сити». Потом стало проще – и в следующих 6 турах коллектив потерпел только одно поражение (2:3 от «Челси»). При этом обыграли «Ньюкасл», «Шеффилд» и даже «Брайтон», а во втором круге опять отобрали очки у «сорок».

Теперь у «Лутона» 20 очков при матче в запасе.

«Ириски» могли бороться за топ-10

В прошлом сезоне «Эвертон» не вылезал из зоны вылета – чтобы выжить в АПЛ , позвали боевого тренера Шона Дайча. И менеджер принёс результат, даже развил его. В текущем розыгрыше Премьер-Лиги «ириски» после 12 туров шли уже 14-ми – выше, чем те же «Ноттингем» и «Фулхэм».

Расклады смешала ситуация со снятием очков. Это наказание за нарушение финансовых правил – за период в 3 года, завершавшийся сезоном-21/22, «Эвертон» ушёл в минус на 124,5 миллиона фунтов. Порог – 105 млн.

Пока административная часть клуба оспаривает решение и намекает, что «Сити» тоже грешен, команда оказалась в зоне вылета. В декабре подопечные Шона Дайча даже выбирались из неё благодаря 4-матчевой победной серии. Но затем последовали 6 игр без побед – так что пока клуб идёт всё на том же 18-м месте.

«Ноттингем» не оправдывает затрат

«Лесники» – как раз пример того, что трансферные вливания могут пойти новичку АПЛ во вред. К возвращению в элитный дивизион клуб закупился игроками на 195 миллионов евро – по тратам на приобретения «Ноттингем» был в топ-3 лиги. В новом сезоне боссы аутсайдера стали скромнее, но всё равно вложили на усиление 131 миллион.

Между тем перспективный проект выстраивается со скрипом. Борьбу за выживание годом ранее коллектив со скрипом выиграл. Теперь «Ноттингем» возглавил Нуну Эшпириту Санту, но при нём у «лесников» 2 победы в 6 последних турах. И уже ставшее привычным 16-е место. Не в зоне вылета, конечно – только до неё рукой подать.

И это при тяжелейшем отрезке в феврале. Сейчас «Ноттингему» предстоят домашние игры с «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом», выезд к «Вилле». А в марте – поединки с «Ливерпулем» и «Брайтоном».

«Брентфорд» просел

Боссы упорно доверяют Томасу Франку – но начиная с ноября коллектив под его руководством только стагнирует. К 12-му туру «пчёлы» подходили 9-й командой Премьер-Лиги. Ожидаемо уступили «Ливерпулю» и «Арсеналу» – но после 3:1 с «Лутоном» падение продолжилось. С тех пор у команды 1 победа в 8 матчах. Так и откатились на 15-ю строчку. Отрыв от «Эвертона» в 3 балла вселяет уверенность – только клуб не в лучшей форме, так что «ириски» способны догнать.

Многое объясняют кадровые проблемы «Брентфорда» – из-за нарушения регламента о ставках полгода пропустил главный бомбардир Айвен Тоуни, сейчас после травм восстанавливаются Брайан Мбеумо и Кевин Шаде. Но резервы «пчёлам» в любом случае надо найти – всё-таки летом тот же Тоуни собирается на выход.

«Фулхэм» и «Пэлас» – на грани

У них дела складываются ощутимо лучше. Оба коллектива заработали преимущество более чем в 4 очка перед «Эвертоном». От «Бернли» и «Шеффилда» оторвались ещё дальше. Правда, нужно грамотно оценивать состояние команд.

«Пэлас» потерял своего основного форварда, который регулярно боролся за звание лучшего бомбардира клуба – Вилфрид Заха отправился в чемпионат Турции. Похожая ситуация произошла с «дачниками». Александар Митрович предпочёл уехать зарабатывать на Ближний Восток – лондонцы попросту не смогли удержать серба.

Марку Силва – действительно сильный тренер. Ещё годом ранее он навязывал борьбу топам – даже «Ливерпулю» находил, что противопоставить. Нынешний «Фулхэм» – бледная тень своей прошлогодней версии. В новом году у «дачников» всё ещё лишь одна победа. В то же время они вылетели из Кубка Англии и Кубка Лиги.

«Пэлас», тем временем, тоже без кубковых турниров – их остановил «Эвертон». Зато завершить месяц удалось победой над «Шеффилдом» в обоюдоостром матче. Два ближайших поединка для «орлов» – ключевые. Сначала предстоит принять «Челси» – кризисного, но всё ещё тяжёлого соперника. А дальше – матчи жизни против «ирисок».