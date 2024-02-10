Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х годов по версии FourFourTwo

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вчера, 09:40

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших главных тренеров 2010-х годов. Возглавил его нынешний наставник «Манчестер Сити» . В 2010-х годах испанец возглавлял «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». В этот период Гвардиола выиграл: дважды Суперкубок Испании, Кубок Испании, Ла Лигу, дважды Кубок Германии, трижды Бундеслигу, трижды Кубок АПЛ , Кубок Англии, дважды АПЛ , дважды Суперкубок Англии, дважды Суперкубок УЕФА , дважды Клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов. Также в 2010-х годах 53-летний специалист признавался лучшим тренером мира.

Первая десятка данного списка выглядит следующим образом:

1. Хосеп Гвардиола.

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