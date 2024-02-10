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Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х годов по версии FourFourTwo

вчера, 09:40

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших главных тренеров 2010-х годов. Возглавил его нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В 2010-х годах испанец возглавлял «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». В этот период Гвардиола выиграл: дважды Суперкубок Испании, Кубок Испании, Ла Лигу, дважды Кубок Германии, трижды Бундеслигу, трижды Кубок АПЛ, Кубок Англии, дважды АПЛ, дважды Суперкубок Англии, дважды Суперкубок УЕФА, дважды Клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов. Также в 2010-х годах 53-летний специалист признавался лучшим тренером мира.

Первая десятка данного списка выглядит следующим образом:

1. Хосеп Гвардиола.

2. Висенте Дель Боске.

3. Алекс Фергюсон.

4. Юрген Клопп.

5. Дидье Дешам.

6. Зинедин Зидан.

7. Жозе Моуриньо.

8. Йоахим Лёв.

9. Карло Анчелотти.

10. Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Гвардиола номинирован на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 15:46
А почему нет
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:13
Фергюсон 3? Тут не согласен списком , Ферги превосходит Гваридиолу
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:52
Меня Юра зовут. Ещё один сюрприз сделаю, и хватит на этом. 🤫
R. Carlos
R. Carlos ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:48
Согласен
На вскидку вспомнил Дешама
В 2016 финал евро в 2018 выиграл ЧМ

Не заслуживает ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
))) Всё правильно, Димон! Всё правильно!
Не стоит утруждаться объяснениями! Надо быть Выше всего этого!
Ну а если коммент - сплошной разброд мыслей, иль не в тему..., иль просто противоречив..., тогда за автора сего шедевра пусть додумывает лошадь, - у неё башка большая!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 13:38, ред.
    Очаровашка!
    Поклонники ? Да ты кого угодно сразишь!
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 13:34
    Нискажу 🙃 Но ты меня уже в который раз заставил улыбнуться. Приятно обрастать поклонниками творчества, чёрт возьми. 😇
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 12:58
    Они бы этот рейтинг еще в 2030 составили бы
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 12:26, ред.
    Скажи пжлста, как у тебя о д н о в р е м е н н о стыкуется ЭТО:
    "Дель Боске и Фергюсон захватили не больше трети этого промежутка, поэтому в список включать их смысла не было"
    и ЭТО: "да и Раньери влюбил в себя многих своей безумно красивой командой. Тоже самое применимо к Гасперини, с той лишь разницей, что он титулов не завоевал" ??

    Значит первые двое по срокам (почему то) не проходят, а вторые Раньери с Гасперини, раз стрельнули и ОК - достаточно ?
    Ты уж определись малясь, либо по срокам равнять, либо по результатам.

    P.S. И да, Логинов, солидарен на все 100: Дель Боске вообще там не место. Золото Чемпионата Мира + Евро, причём подряд, - малавата будет!
    PP.SS. Ну а мысль про Дешама, так и вовсе у тебя - вишенка на торте и венец футбольного познания...
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 10:58
    Странно было бы увидеть на первом месте кого-то другого. Как и на втором месте. Все по делу.
    амурец
    амурец
    вчера в 10:55
    Да уж, более смешного не слышал
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 10:28, ред.
    Футбол Гвардиолы всегда восхищал своей красотой. При моем большем симпатии Реалу, но Барселона Пепа была монстром, уничтожающим все на своем пути. И как многие утверждают, мол Гвардиола вывозил на багаже Райкаарда, но у Райкаарда и близко не было такой игры и такой доминации.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:26
    А где Серджио Семакони?
    drug01
    drug01
    вчера в 10:26
    Он хорошо знает своё дело и по праву занял первое место
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 10:25, ред.
    Дешам и Зидан крайне посредственные тренеры, их нахождение в топ-10, по-моему, ничем не оправдано. Десятилетка запомнилась Гвардиолой и Клоппом. Немного Симеоне, Конте и Аллегри. Дель Боске и Фергюсон захватили не больше трети этого промежутка, поэтому в список включать их смысла не было.

    Эмери уж тогда стоило рассмотреть, да и Раньери влюбил в себя многих своей безумно красивой командой. Тоже самое применимо к Гасперини, с той лишь разницей, что он титулов не завоевал. В общем, как обычно в последнее время водится, любой список кого-то вызывает много вопросов.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 10:04
    Согласен с этим. И гвардиола сейчас на своём месте.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 09:59
    Гвардиоле повезло тренировать великие команды...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 09:53
    Всегда работает в самых сильных командах своих лиг, отсюда и результат.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 09:52
    Стиль и понимание игры определяет лучшего тренера.. Здесь всё без вариантов.. 👍
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 09:44, ред.
    Гвардиола заслуженно занял 1-е место. Лучший тренер. По остальным есть некоторые вопросы. Например, почему Фергюсон так высоко? Он закончил тренировать в 2013. Клопп тоже высоко. Симеоне можно было поставить выше. Все-таки, 2 финала ЛЧ, победа в ЛЕ и Ла Лиге в период гегемонии Реала и Барселоны.
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