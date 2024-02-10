Гвардиола признан лучшим тренером 2010-х годов по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших главных тренеров 2010-х годов. Возглавил его нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В 2010-х годах испанец возглавлял «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». В этот период Гвардиола выиграл: дважды Суперкубок Испании, Кубок Испании, Ла Лигу, дважды Кубок Германии, трижды Бундеслигу, трижды Кубок АПЛ, Кубок Англии, дважды АПЛ, дважды Суперкубок Англии, дважды Суперкубок УЕФА, дважды Клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов. Также в 2010-х годах 53-летний специалист признавался лучшим тренером мира.
Первая десятка данного списка выглядит следующим образом:
1. Хосеп Гвардиола.
3. Алекс Фергюсон.
4. Юрген Клопп.
5. Дидье Дешам.
6. Зинедин Зидан.
7. Жозе Моуриньо.
8. Йоахим Лёв.
9. Карло Анчелотти.
10. Диего Симеоне.
Ранее сообщалось, что Гвардиола номинирован на звание лучшего тренера месяца в АПЛ.
"Дель Боске и Фергюсон захватили не больше трети этого промежутка, поэтому в список включать их смысла не было"
и ЭТО: "да и Раньери влюбил в себя многих своей безумно красивой командой. Тоже самое применимо к Гасперини, с той лишь разницей, что он титулов не завоевал" ??
Значит первые двое по срокам (почему то) не проходят, а вторые Раньери с Гасперини, раз стрельнули и ОК - достаточно ?
Ты уж определись малясь, либо по срокам равнять, либо по результатам.
P.S. И да, Логинов, солидарен на все 100: Дель Боске вообще там не место. Золото Чемпионата Мира + Евро, причём подряд, - малавата будет!
PP.SS. Ну а мысль про Дешама, так и вовсе у тебя - вишенка на торте и венец футбольного познания...
"Дель Боске и Фергюсон захватили не больше трети этого промежутка, поэтому в список включать их смысла не было"
и ЭТО: "да и Раньери влюбил в себя многих своей безумно красивой командой. Тоже самое применимо к Гасперини, с той лишь разницей, что он титулов не завоевал" ??
Значит первые двое по срокам (почему то) не проходят, а вторые Раньери с Гасперини, раз стрельнули и ОК - достаточно ?
Ты уж определись малясь, либо по срокам равнять, либо по результатам.
P.S. И да, Логинов, солидарен на все 100: Дель Боске вообще там не место. Золото Чемпионата Мира + Евро, причём подряд, - малавата будет!
PP.SS. Ну а мысль про Дешама, так и вовсе у тебя - вишенка на торте и венец футбольного познания...