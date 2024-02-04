Алиссон и ван Дейк совершили дичайшие ошибки. «Арсенал» хитро обыграл «Ливерпуль»

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вчера, 21:55

Чемпионская гонка в АПЛ не завершена.

«Арсенал» рано заиграл на удержание

- Подарки соперника не отменяют факта, что у Артеты был победный план на игру. Тренер решил через давление и высокий прессинг забить быстрый мяч. А затем «Арсенал» перешел к контролю игры в среднем оборонительном блоке. Поскольку Сака отличился после сейва Алиссона и неудачных действий «Ливерпуля» в высокой обороне, то «канониры» дальше не спешили. Правому защитнику Уайту выдали желтую карточку за медлительность, а голкипер Райя носил мяч с угла в угол вратарской площади, когда разыгрывали мяч от ворот.

- В задумке «Арсенала» был один минус. Нельзя было пропускать в раздевалку, ответный мяч мог сломать «канониров» морально. Даже без ударов в створ ворот «Ливерпуль» умудрился сравнять счет до перерыва. Салиба поставил корпус в борьбе с Диасом. Колумбиец опередил французского защитника. Мяч рикошетом от руки Габриэля залетел в сетку ворот. Артета, которого трясло на старте матча от нервов, ушел в раздевалку с пониманием – не дотерпели.

- «Канониры» уважительно отнеслись к «Ливерпулю», сыграли с широкой защитой, двумя центральными хавбеками – Жоржиньо и Райсом, а также низкими позициями Эдегора и Хаверца в роли ложных форвардов, которые прессингуют в середине поля. В перерыве с игры сняли Зинченко, на левый фланг вышел центральный защитник Кивиор. Клопп при этом предлагал «Ливерпулю» давить на другой фланг, где Уайт играл с желтой карточкой. Но не получалось обойти английского великана со стороны левой ноги защитника.

- Про атаку «Арсенала» можно смело сказать, что ей не хватало центрального нападающего – но вряд ли хулигана Рэшфорда, пока левый вингер Мартинелли не подсуетился на острие после ошибки ван Дейка и Алиссона. Но это чистый гол обороны «Ливерпуля». Вирджил повторил ляп Салиба – ждал, что вратарь успеет к мячу. Алиссон проскочил снаряд, подарив соотечественнику Мартинелли гол в пустые ворота. «Арсенал» ещё один подарок «Ливерпулю» не сделал, а вот Алиссон в концовке матча пропустил мяч «в домик» после удара Троссарда.

«Ливерпулю» не хватило опыта Салаха

- Звонок дантиста был плохим знаком. Клопп не боится, если «красных» прижимают в дебюте, ведь знает – достаточно разговора в перерыве, чтобы его команда заиграла лучше и активнее. Сегодня нельзя похвалить Гакпо, Гравенберха и Александер-Арнольда, которых заменили одновременно под конец первого часа игры. Зато на лавке у «Ливерпуля» есть футболисты высокого класса, вроде Робертсона и Нуньеса, и талантливый хавбек Эллиотт. Клопп понимал, что Артета может надавить в дебюте, играл в стратегию, а не тактику.

- И все-таки глупо отрицать, что «Ливерпулю» в первом тайме повезло. Если бы Габриэль не забил в свои ворота рукой, то «красные» могли проигрывать в момент, когда команды накрыли облака усталости. Сильнее всего было заметно по Джонсу и МакАллистеру в центре поля у «Ливерпуля», а также по Жоржиньо и Райсу у «Арсенала». Если до перерыва Деклан успевал играть на опережение и страховать левый фланг обороны, то дальше англичанин делал лишние паузы, что влияло на скорость игры.

- «Ливерпулю» жестко не хватало конкретики в атаке. Когда в прошлом на поле были Салах, Фирмино и Мане, то втроем выдумывали моменты. В новом сезоне Мохамед может организовать гол самостоятельно, но когда нет египтянина, то не хватает опыта. А ещё не хватило последних пасов Собослаи. Гости оказывались на настолько неудобных позициях, что у них за весь поединок один удар в створ, но это не их гол, ведь Габриэль забил в собственные ворота. Клопп понимал, что в концовке матча, когда «Арсенал» повел, его команде придется рисковать и раскрываться. Так и случился третий гол «канониров».

- Лондонцы сильно сжали линии, гости не протиснулись между чужими редутами. Оставалось только расширять атаку и ждать удачного паса на Дарвина Нуньеса. Но фактор усталости вышел на первый план, было много банальных передач без последнего паса. «Арсенал», зная о своих проблемах в обороне, зажался, в атаке ставил на резкие выпады, которые заставляли «Ливерпуль» оставлять игроков в центре поля для подстраховки. В итоге ключевым в концовке стал момент с нарушением правил от Конате. Центральный защитник «красных» получил вторую желтую карточку. Вдесятером гости не отыгрались, а судья не сравнял счет по игрокам в одном из эпизодов. Впрочем, даже 10 на 10 вряд ли бы «Арсенал» уступил за несколько минут.

По многим цифрам равный поединок

- У «Арсенала» больше ударов и намного больше попаданий в створ – счет 7:1, но по остальным показателям видно, что играли близкие по уровню мастерства команды. Вот только «канониры» лучше спаянные, ведь игровые связи крепче, а у «Ливерпуля» немало перестановок. Также на цифры влияет тактика Артеты, испанец отдал мяч почти сразу после гола Сака на 14-й минуте матча. Ради победы играли вторым номером.

- Мартинелли забил третий мяч в ворота «Ливерпуля» в рамках АПЛ и пятый во всех турнирах. Вингера Габриэла можно назвать специалистом по матчам против команды Клоппа. Вот только не всегда голы бразильца приносили «Арсеналу» победы. Сегодня случилась всего вторая виктория «канониров» в дни с голами Мартинелли в ворота Алиссона в рамках АПЛ .

- Артета едва не доигрался до ничьей, когда начал удерживать преимущество в один мяч в первом тайме. Клопп доигрался, когда не смог выстроить центральную зону, которая заставила бы умных хавбеков Райса и Жоржиньо чаще ошибаться без мяча. И хотя по владению мячом «Ливерпуль» предсказуемо победил, «Арсенал» сам отдал мяч в надежде на трудовую победу.