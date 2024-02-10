Лучшие игроки Серии А – бывшие неудачники. Форвард «Юве» реанимирует карьеру, заиграл Миранчук

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сегодня, 10:26

В январе выстрелили те, от кого не ожидали.

Лаутаро Мартинес

Весь «Интер» текущий сезон в огне – и это благодаря симбиозу игроков и тренера. У миланцев очень крепкий костяк – в центре поля орудуют опытные Чалханоглу, Барелла и Мхитарян, в центре обороны Павар отлично дополнил связку Бастони и Ачерби. И у Лаутаро подобрался отличный напарник в связке нападающих – Маркус Тюрам часто зарабатывает ассисты на голах аргентинца. В январе Мартинес продолжает забивать.

В начале года забил «Вероне», затем оформил победный мяч против «Монцы» (тогда отметился дублем). Гол Лаутаро также принёс победу над «Фиорентиной», а чуть ранее – Суперкубок Италии («нерадзурри» обыграли «Наполи»).

Сейчас Мартинес объективно лучший нападающий чемпионата. Других настолько же ярких звёзд на этой позиции в Серии А, которые бы при этом забивали регулярно, не найти. «Интер» достоин такого нападающего, команда продолжает лидировать в чемпионате, а после важной победы над «Ювентусом» оторвалась от туринцев на 4 очка, сыграв при этом на матч меньше.

Рубен Лофтус-Чик

В «Челси» не слишком-то ценят своих воспитанников – особенно если говорить о периоде Боэли в клубе. Бизнесмен попросту стал сорить деньгами, закупаясь сверкнувшими исполнителями. При том, что в команде уже был сформированный костяк. И Рубен Лофтус-Чик к тому моменту закрепился в стартовой обойме, неплохо себя проявлял. Он прошёл долгий путь к основе лондонцев. Были аренды в «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Всё ради того, чтобы летом 2023 года от него избавились.

Но расставание идёт англичанину на пользу. В «Милане» Пиоли сразу доверил полузащитнику место в стартовом составе – причём ближе к атаке. И к январю Рубен окончательно адаптировался в «россонери». Здесь он активно участвует в продвижении мяча, а теперь забивает и сам. Статистика в 2024 году: голы в ворота «Эмполи» и «Удинезе» (один из них – победный), дубль с «Болоньей» (принёс ничью).

«Милану» тяжело приходится в этом сезоне. Клуб выполняет роль прослойки между претендентами на чемпионство («Интер» и «Юве») и борцами за медали («Аталанта», «Рома» и другие). Но у команды всё же есть потенциал – крепкий состав и лидеры, среди которых Лофтус-Чик.

Алексей Миранчук

Подозрительное совпадение – раз за разом к зиме Джан Пьеро Гасперини даёт Алексею Миранчуку больше игрового времени. Российский полузащитник тяжело переваривает систему бергамасков. На первых порах было чуть проще – в хавбека верили, плюс сказывался возраст.

К этому моменту есть уже стойкое ощущение, что Алексей не оправдал ожиданий «Аталанты» – и ждать больше не собираются, поскольку игроку уже 28 лет. Аренда в «Торино» была глотком свежего воздуха, только туринцы не стали выкупать полузащитника.

Теперь же Алексей – игрок ротации в команде Гасперини. В первых играх сезона даже на поле выходил через раз. Затем к кандидатуре Миранчука вернулся «Торино». Но у бергамасков были слишком высокие требования по отступным. Тем более хавбека стали чаще выпускать с первых минут – Алексей ещё и начал набивать статистику. Гол и ассист в Кубке против «Сассуоло», голевая в поединке с «Ромой», мяч в ворота «Удинезе». Теперь дополнительный рычаг в переговорах – новый контракт.

«Аталанте» требуется пространство для ротации – и на отрезке, когда лидерам необходим отдых, Миранчук оказывается полезен. Плюс такие отрезки выпадают аккурат на зимнее трансферное окно – прекрасная возможность показать полузащитника в лучшем свете.

Шимон Журковски

Повышение в классе произошло резко и неожиданно. Хотя польский хавбек давно перерос уровень Серии Б. После первого года в «Фиорентине» он спустился к «Эмполи» во второй дивизион. Поднимался обратно, вылетал снова – на этот раз со «Специей».

В это зимнее окно на выручку пришёл всё тот же «Эмполи». Коллектив закрепился-таки в элитном дивизионе, но в текущем чемпионате оказался в подвешенном состоянии. Команда идёт на 15-м месте, при этом отрыв от зоны вылета всего 3 очка. Журковски им отлично знаком, поэтому решили снова подписать его (пока на правах аренды).

И Шимон очень быстро включился в стартовый состав. В первом же матче (против «Вероны») 26-летний поляк отметился голом – «Эмполи» всё же проиграл 1:2. Затем победа над «Монцей» 3:0 – и хет-трик в активе Журковского.

С тех пор полузащитник молчит, но 4 гола в первых 5 встречах – в любом случае яркая статистика.

Лучший в январе – Душан Влахович

В топе много неоднозначных футболистов. У всех последний год в Серии А складывается тяжело. Влахович – не исключение. Серб натурально разрывал, пока играл за «Фиорентину» – но там и модель игры ему отлично подходила. В «Ювентус» он переходил крайне перспективным нападающим, но на интеграцию потребовалось время.

Ситуация нагнеталась ужасной реализацией Душана и тем, что он редко попадал в темп игры «бьянконери» – ещё хуже дела становились из-за его частых травм.

В январе – есть такое ощущение – Влахович отыгрывается за всё то время, что ему было тяжело в «Юве». В начале года Душан забил победный мяч в ворота «Салернитаны», поучаствовал и в первом голе (2:1). Затем понеслось – дубли с «Сассуоло» и «Лечче», единственный гол с «Эмполи».

Такой импульс обнадёживает – может, Влаховичу и удастся реанимировать свою карьеру. В январе равных ему не было.