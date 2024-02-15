«Шахтёр» Донецк – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/16 плей-офф Лиги Европы «Шахтёр» Донецк – «Марсель», который состоится 15 февраля 2024 года

«Шахтёр» Донецк

«Горняки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шахтёра», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «провансальцами». В рамках товарищеской встречи «оранжево-чёрные» с разницей в один мяч уступили команде «Вележ» из Мостара (2:3). Со счётом 4:1 «шахтёры» выиграли у команды «Аркадаг» из Туркменистана.

8 февраля ничейным исходом завершилась встреча с командой «Лехия» из Гданьска (1:1).

«Марсель»

«Южане» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «провансальцев». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «монегасками» в рамках матча 19-го тура чемпионата Франции (2:2). С минимальным счётом «Лион» взял верх над «бело-голубыми» в игре следующего тура Лиги 1.

9 февраля со счётом 1:1 вничью «Марсель» сыграл на своём поле с «Мецем».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтёр» Донецк – 3.20

Ничья – 3.50

Победит «Марсель» – 2.27

Победит «Марсель» с форой -1.5 гола – 4.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

«Марселю» пока не доводилось выигрывать у «оранжево-чёрных»

Четыре победы одержали «горняки» в десяти крайних матчах

За такой же период «южане» выиграли в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на победу «Марселя». Уровень французской Лиги 1 на данном этапе выше украинской Премьер-лиги.