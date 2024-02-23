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«Салернитана» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:24
«Салернитана» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Монца», который состоится 24 февраля 2024 года

«Салернитана»

«Морские коньки» из Салерно в турнирной таблице чемпионата Италии занимают последнюю строчку. Рассмотрим несколько матчей с участием «гранатовых» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «тёмно-красные» с «быками» из Турина в рамках матча 23-го тура Серии A. С разницей в пару мячей «Салернитана» уступила дома «синим» из Эмполи в следующем туре чемпионата (1:3).

16 февраля в сухую, пропустив четыре гола, «морские коньки» проиграли миланскому «Интеру».

«Монца»

«Бело-красные» в турнирной таблице Серии A находятся на одиннадцатой строчке на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Брианцоли», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тёмно-красными». Нулевую ничью раскатали «бело-красные» с «Удинезе» в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии. Также без голов прошла домашняя игра с командой «Верона».

На прошлых выходных со счётом 4:2 «Монца» дома неожиданно выиграла у «красно-чёрных» из Милана.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Салернитана» – 3.07
  • Ничья – 3.31
  • Победит «Монца» – 2.57
  • Победит «Монца» с форой -1.5 гола – 4.75
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.16
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

  • Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Четыре поражения потерпели «морские коньки» в пяти последних матчах
  • За такой же период «Монца» проиграла своим соперникам в одной встрече.

Прогноз

На кураже после победы над «Миланом» в предстоящем футбольном поединке «бело-красные» возьмут верх над «гранатовыми». С коэффициентом 2.57 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Монцы».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Монца
Все комментарии
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u6jjj4zsbq73
вчера в 23:51
Ставка на победу “Монцы” выглядит привлекательной, учитывая текущую форму команды и её положение в турнирной таблице.
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