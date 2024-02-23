«Салернитана» – «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Серии A чемпионата Италии «Салернитана» – «Монца», который состоится 24 февраля 2024 года

«Салернитана»

«Морские коньки» из Салерно в турнирной таблице чемпионата Италии занимают последнюю строчку. Рассмотрим несколько матчей с участием «гранатовых» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «тёмно-красные» с «быками» из Турина в рамках матча 23-го тура Серии A. С разницей в пару мячей «Салернитана» уступила дома «синим» из Эмполи в следующем туре чемпионата (1:3).

16 февраля в сухую, пропустив четыре гола, «морские коньки» проиграли миланскому «Интеру».

«Монца»

«Бело-красные» в турнирной таблице Серии A находятся на одиннадцатой строчке на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Брианцоли», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тёмно-красными». Нулевую ничью раскатали «бело-красные» с «Удинезе» в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии. Также без голов прошла домашняя игра с командой «Верона».

На прошлых выходных со счётом 4:2 «Монца» дома неожиданно выиграла у «красно-чёрных» из Милана.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 3.07

Ничья – 3.31

Победит «Монца» – 2.57

Победит «Монца» с форой -1.5 гола – 4.75

Тотал голов больше 2.5 – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «морские коньки» в пяти последних матчах

За такой же период «Монца» проиграла своим соперникам в одной встрече.

Прогноз

На кураже после победы над «Миланом» в предстоящем футбольном поединке «бело-красные» возьмут верх над «гранатовыми». С коэффициентом 2.57 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Монцы».