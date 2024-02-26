«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на четвертьфинальный матч Кубка Турции «Бешикташ» – «Коньяспор», который состоится 28 февраля 2024 года
«Бешикташ»
«Чёрные орлы» в турнирной таблице чемпионата Турции занимают на данный момент четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бешикташа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Коньяспором». Нулевую ничью раскатал «Бешикташ» с «Кайсериспором» в 25-ом туре Суперлиги. В сухую, забив два гола, «чёрно-белые» на своём поле взяли верх над «Коньяспором».
25 февраля со счётом 2:0 «Бешикташ» обыграл в гостях команду «Истанбулспор».
«Коньяспор»
«Орлы Анатолии» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги находятся на восемнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Коньяспора» за последнее время. После дополнительного времени с минимальным счётом «бело-зелёные» выиграли у «Сивасспора» в 1/8 Кубка Турции. Со счётом 1:0 «Коньяспор» одержал победу над «Анкарагюджю» в матче 25-го тура.
Со счётом 2:0 на своём поле «Орлы Анатолии» взяли верх над «Хатайспором».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бешикташ» – 1.58
- Ничья – 4.15
- Победит «Коньяспор» – 5.25
- Победит «Бешикташ» с форой -1.5 гола – 2.46
- Тотал голов больше 2.5 – 1.72
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.08
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Четыре победы одержали «чёрные орлы» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Коньяспор» выиграл у своих соперников в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Бешикташа» с коэффициентом 1.58. «Бело-зелёные» не смогут помешать «чёрным орлам» пройти в полуфинал.