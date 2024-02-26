«Бешикташ» – «Коньяспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на четвертьфинальный матч Кубка Турции «Бешикташ» – «Коньяспор», который состоится 28 февраля 2024 года

«Бешикташ»

«Чёрные орлы» в турнирной таблице чемпионата Турции занимают на данный момент четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бешикташа», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Коньяспором». Нулевую ничью раскатал «Бешикташ» с «Кайсериспором» в 25-ом туре Суперлиги. В сухую, забив два гола, «чёрно-белые» на своём поле взяли верх над «Коньяспором».

25 февраля со счётом 2:0 «Бешикташ» обыграл в гостях команду «Истанбулспор».

«Коньяспор»

«Орлы Анатолии» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги находятся на восемнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Коньяспора» за последнее время. После дополнительного времени с минимальным счётом «бело-зелёные» выиграли у «Сивасспора» в 1/8 Кубка Турции. Со счётом 1:0 «Коньяспор» одержал победу над «Анкарагюджю» в матче 25-го тура.

Со счётом 2:0 на своём поле «Орлы Анатолии» взяли верх над «Хатайспором».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бешикташ» – 1.58

Ничья – 4.15

Победит «Коньяспор» – 5.25

Победит «Бешикташ» с форой -1.5 гола – 2.46

Тотал голов больше 2.5 – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «чёрные орлы» в пяти крайних матчах

За такой же период «Коньяспор» выиграл у своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Бешикташа» с коэффициентом 1.58. «Бело-зелёные» не смогут помешать «чёрным орлам» пройти в полуфинал.