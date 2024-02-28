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«Фейеноорд» – «Гронинген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 03:16
«Фейеноорд» – «Гронинген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинальный матч Кубка Нидерландов «Фейеноорд» – «Гронинген», который состоится 29 февраля 2024 года

«Фейеноорд»

Вторую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимают на данный момент «красно-бело-чёрные». Вспомним недавние матчи с участием «Фейеноорда», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Гронингеном». В позапрошлом туре с минимальным счётом «Гордость Юга» на своём поле выиграла у «Валвейка». С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «красно-бело-чёрные» уступили «Роме» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Фейеноорд» выиграл у команды «Алмере Сити».

«Гронинген»

«Гордость Севера» в турнирной таблице Первого дивизиона находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «бело-зелёных» за последнее время. В сухую, забив три гола, «Гронинген» одержал победу над командой «Осс» в 25-ом туре Первого дивизиона. С таким же счётом на выезде «Гордость Севера» выиграла у «Эйндховена» в следующем туре чемпионата.

23 февраля нулевую ничью раскатала «Гордость Севера» с командой «Хельмонд».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фейеноорд» – 1.11
  • Ничья – 9.20
  • Победит «Гронинген» – 12.00
  • Победит «Фейеноорд» с форой -2.5 гола – 1.99
  • Тотал голов больше 3.5 – 1.93
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.88

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Только в одном матче из десяти крайних «Фейеноорд» проиграл
  • За такой же период «зелёно-белые» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу команды «Фейеноорд» с форой -2.5 гола за игру с коэффициентом 1.99. Как минимум, с разницей в три гола, «красно-бело-чёрные» уверенно обыграют команду «Гронинген» в предстоящем футбольном поединке.

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Все комментарии
jhr9u5fec4ua
jhr9u5fec4ua
сегодня в 11:10
Интересно посмотреть, как сложится этот матч, учитывая силу обеих команд. Ставлю на победу “Фейеноорда”, но “Гронинген” может удивить.
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сегодня в 11:06
«Гронинген» может дать серьезный отпор.
3m824qhtfrmu
3m824qhtfrmu
сегодня в 11:05
«Фейеноорд», скорее всего, будет фаворитом в предстоящей игре.
fb84pdqcc6rs
fb84pdqcc6rs
сегодня в 08:43
Разница в классе между данными коллективами колоссальная, и только за счет данного аспекта уже можно полагать, что атакующая линия аутсайдера провалиться. Однако можно также заметить, что в этом сезоне Фейеноорд допускает в среднем за матч порядка лишь 0.85 пропущенных мячей, и это при том, что практически все его соперники превосходили в классе Гронинген. Поэтому ожидать в данном поединке реализацию гостей не приходится.
etrht2ffm652
etrht2ffm652
сегодня в 07:23
“Фейеноорд” выглядит сильнее на данный момент, но “Гронинген” может удивить.
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