«Фейеноорд» – «Гронинген»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на полуфинальный матч Кубка Нидерландов «Фейеноорд» – «Гронинген», который состоится 29 февраля 2024 года

«Фейеноорд»

Вторую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимают на данный момент «красно-бело-чёрные». Вспомним недавние матчи с участием «Фейеноорда», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Гронингеном». В позапрошлом туре с минимальным счётом «Гордость Юга» на своём поле выиграла у «Валвейка». С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «красно-бело-чёрные» уступили «Роме» в 1/16 плей-офф Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Фейеноорд» выиграл у команды «Алмере Сити».

«Гронинген»

«Гордость Севера» в турнирной таблице Первого дивизиона находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «бело-зелёных» за последнее время. В сухую, забив три гола, «Гронинген» одержал победу над командой «Осс» в 25-ом туре Первого дивизиона. С таким же счётом на выезде «Гордость Севера» выиграла у «Эйндховена» в следующем туре чемпионата.

23 февраля нулевую ничью раскатала «Гордость Севера» с командой «Хельмонд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.11

Ничья – 9.20

Победит «Гронинген» – 12.00

Победит «Фейеноорд» с форой -2.5 гола – 1.99

Тотал голов больше 3.5 – 1.93

Тотал голов меньше 3.5 – 1.88

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из десяти крайних «Фейеноорд» проиграл

За такой же период «зелёно-белые» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу команды «Фейеноорд» с форой -2.5 гола за игру с коэффициентом 1.99. Как минимум, с разницей в три гола, «красно-бело-чёрные» уверенно обыграют команду «Гронинген» в предстоящем футбольном поединке.