«Монако» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Монако» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 1 марта 2024 года

«Монако»

«Монегаски» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 входят в тройку самых сильных команд. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с ПСЖ . С разницей в один мяч «Монако» на выезде выиграло у «Ниццы» в рамках матча 21-го тура чемпионата Франции (3:2). Со счётом 1:2 дома «монегаски» уступили «Тулузе» в следующем туре Лиги 1.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «красно-белые» взяли верх над «Лансом».

«Пари Сен-Жермен»

«Парижане» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-синих» за последнее время. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома выиграл у «Реал Сосьедада» (2:0). С таким же счётом на выезде ПСЖ взял верх над «канарейками» из Нанта в позапрошлом туре Лиги 1.

25 февраля со счётом 1:1 вничью сыграли «парижане» с «Ренном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 3.38

Ничья – 4.05

Победит «Пари Сен-Жермен» – 2.11

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 гола – 3.48

Тотал голов больше 3.5 – 2.38

Тотал голов меньше 3.5 – 1.68

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «Монако» выиграло у своих соперников

За такой же период ПСЖ обыграл своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

«Монегаски» на данном этапе в достаточно неплохой форме, но «парижане» всё-таки сильнее. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на победу «Пари Сен-Жермена» с коэффициентом 2.11.