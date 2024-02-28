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«Монако» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:58
«Монако» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Монако» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 1 марта 2024 года

«Монако»

«Монегаски» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 входят в тройку самых сильных команд. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с ПСЖ. С разницей в один мяч «Монако» на выезде выиграло у «Ниццы» в рамках матча 21-го тура чемпионата Франции (3:2). Со счётом 1:2 дома «монегаски» уступили «Тулузе» в следующем туре Лиги 1.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «красно-белые» взяли верх над «Лансом».

«Пари Сен-Жермен»

«Парижане» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-синих» за последнее время. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» дома выиграл у «Реал Сосьедада» (2:0). С таким же счётом на выезде ПСЖ взял верх над «канарейками» из Нанта в позапрошлом туре Лиги 1.

25 февраля со счётом 1:1 вничью сыграли «парижане» с «Ренном».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монако» – 3.38
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Пари Сен-Жермен» – 2.11
  • Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 гола – 3.48
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.38
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.68

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти крайних «Монако» выиграло у своих соперников
  • За такой же период ПСЖ обыграл своих оппонентов в четырёх встречах.

Прогноз

«Монегаски» на данном этапе в достаточно неплохой форме, но «парижане» всё-таки сильнее. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на победу «Пари Сен-Жермена» с коэффициентом 2.11.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ПСЖ
Все комментарии
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wbas8fpvrhqy
вчера в 19:35
Несмотря на то, что команды находятся друг от друга не далеко в турнирной таблице, очковая пропасть колоссальна. У ПСЖ нереальная серия без поражений, где имеются всего пару ничейных результата, Монако же наоборот нестабилен, последние результаты огорчают, всего две победы в последних 5 матчах. Топ вывеска, но с явным фаворитом. ПСЖ должен брать своё в данном противостоянии.
avdknrccd29e
avdknrccd29e
вчера в 19:34
ПСЖ с огромным отрывом лидирует в Лиге 1, но матч против Монако это одно из главных противостояний французского футбола последних лет и поэтому расслабленности точно не будет. Парижане в последних 19 матчах во всех турнирах не знают горечи поражений. Матч Лиги Чемпионов у ПСЖ будет только на следующей неделе, так что ротировать состав не придётся.
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r6c64s8fy6dq
вчера в 19:33
Монако, хоть и борется за вторую строчку Лиги 1, но не побеждает последние три домашних матча, при этом два из них он проиграл. Плюс ко всему, мы помним недавний вылет от Руанда (команда Лиги 3) в Кубке Франции. Из позитивного, после перебора жёлтых карточек, на поле вернулся уже в прошлом туре лидер Монако Александр Головин.
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