«Боруссия» Дортмунд — ПСВ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:41

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» начала матч в Эйндховене гораздо лучше хозяев и даже открыла счет, но не смогла удержать победный результат. Тем не менее, ничья на выезде оставляет прекрасные шансы команде уже на своем стадионе добиться нужного результата при поддержке родных трибун. Немецкий клуб является фаворитом этого противостояния, но обязан серьезно отнестись к этой встрече и не допускать грубых ошибок, которые могут их оставить за бортом турнира.

9 марта «Боруссия» Дортмунд обыграла на выезде «Вердер» (2:1), а второго числа одолела «Унион» (2:0).

ПСВ

ПСВ давно не играл в плей-офф Лиги чемпионов и сейчас имеет шанс дойти до 1/4 финала, ведь концовку первой встречи команда провела лучше. Теперь команда понимает, что из себя представляет соперник и в некоторых моментах может использовать их недочеты, которые тренерский штаб наверняка нашел и разобрал со своими футболистами. В чемпионате Нидерландов коллектив идет на первом месте с 69 баллами и опережает ближайшего соперника на 10 пунктов, что позволяет лучше сосредоточиться на Лиге чемпионов.

8 марта ПСВ обыграл на выезде «Гоу Эхед Иглс» (1:0), а третьего числа поделил очки с «Фейеноордом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.1

Ничья – 3.8

Победит ПСВ – 3.2

– 3.2 Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Боруссия» Дортмунд проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

ПСВ выиграл семь из десяти последних поединков на выезде

выиграл семь из десяти последних поединков на выезде Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Немецкий клуб выиграл у ПСВ две из четырех последних встреч при двух ничьих

Прогноз