«Халл» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

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сегодня, 22:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 39-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл» – «Сток Сити», который состоится 29 марта 2024 года

«Халл»

«Тигры» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-янтарных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. 5 марта в рамках матча 36-го тура «Халл» на своём поле разошёлся миром с «синими» из Бирмингема (1:1). В прошлом туре со счётом 2:2 «тигры» раскатали ничью с «лисами» из Лестера.

21 марта «чёрно-янтарные» в товарищеской встрече с минимальным счётом уступили сборной Кюрасао.

«Сток Сити»

«Гончары» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают девятнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Сток Сити» за последнее время. «Красно-белые» на выезде с минимальным счётом уступили «павлинам» из Лидса в рамках матча 36-го тура чемпионата. С разницей в один мяч в гостях «Сток Сити» выиграл у «Престона» (2:1).

На своём поле в сухую, пропустив три гола, «гончары» проиграли «канарейкам» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл» – 1.92

Ничья – 3.55

Победит «Сток Сити» – 3.75

Победит «Халл» с форой -1.5 гола – 3.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.83

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют — нет

«Тигры» одержали четыре победы в десяти последних матчах

За такой же период «гончары» обыграли своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

У «тигров» пока есть шансы побороться за места в плей-офф. Терять очки в домашнем матче с «гончарами» нельзя. Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на победу «Халла» с коэффициентом 1.92.