«Торино» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Торино»
Туринский клуб в прошлом туре смог прервать серию без побед в чемпионате Италии и может спокойно доигрывать сезон, не имея турнирной мотивации. Команда занимает 11 место в турнирной таблице и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков, даже учитывая отставание от шестого места в шесть очков. В случае победы над «Монцой», хозяева смогут обойти ее в турнирной таблице, что является главной интригой встречи.
16 марта «Торино» уверенно обыграл на выезде «Удинезе» (2:0), а восьмого числа сыграл вничью на выезде с «Наполи» (1:1).
«Монца»
«Монца» проводит хороший сезон и заслуженно идет в середине турнирной таблицы, не опасаясь за свое место в Серии А. Коллектив располагается на десятом месте с 42 баллами и попытается не пропустить вперед «Торино», ведь для этого достаточно и ничейного результата. Битва середняков, возможно, не привлекает взгляд болельщиков как другие матчи тура, но она обещает быть не менее интересной.
16 марта «Монца» обыграла на своем поле «Кальяри» (1:0), а девятого числа на выезде обыграла «Дженоа» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 1.9
- Ничья – 3.4
- Победит «Монца» – 4.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.63
Статистика
- «Торино» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Монца» выиграла два последних выездных поединка
- «Торино» выиграл четыре из шести поединков у «Монцы» при двух ничьих
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды даже могут обменяться мячами, но в результате поделят очки.