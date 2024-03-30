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«Торино» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:15
«Торино» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Торино»

Туринский клуб в прошлом туре смог прервать серию без побед в чемпионате Италии и может спокойно доигрывать сезон, не имея турнирной мотивации. Команда занимает 11 место в турнирной таблице и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков, даже учитывая отставание от шестого места в шесть очков. В случае победы над «Монцой», хозяева смогут обойти ее в турнирной таблице, что является главной интригой встречи.

16 марта «Торино» уверенно обыграл на выезде «Удинезе» (2:0), а восьмого числа сыграл вничью на выезде с «Наполи» (1:1).

«Монца»

«Монца» проводит хороший сезон и заслуженно идет в середине турнирной таблицы, не опасаясь за свое место в Серии А. Коллектив располагается на десятом месте с 42 баллами и попытается не пропустить вперед «Торино», ведь для этого достаточно и ничейного результата. Битва середняков, возможно, не привлекает взгляд болельщиков как другие матчи тура, но она обещает быть не менее интересной.

16 марта «Монца» обыграла на своем поле «Кальяри» (1:0), а девятого числа на выезде обыграла «Дженоа» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Торино» – 1.9
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Монца» – 4.6
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.63

Статистика

  • «Торино» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Монца» выиграла два последних выездных поединка
  • «Торино» выиграл четыре из шести поединков у «Монцы» при двух ничьих
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды даже могут обменяться мячами, но в результате поделят очки.

Все комментарии
f5nenebu2n36
f5nenebu2n36
вчера в 13:52
Торино и ТБ вещи абсолютно несовместимые, и те же очные противостояния данных коллективов показывают, что в 3-х таких крайних официальных встречах ТМ3.5 был актуален в 100% соотношение. И что интересно, туринцам довелось в этих 3-х поединках ни разу не проиграть, а значит в очередной раз рассмотреть данную комбинацию, далеко не самая плохая идея.
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Думаю что один гол от Монцы я все же ожидаю в этом матче.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Торино в не плохой форме - П1.
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