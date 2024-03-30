«Торино» — «Монца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:15

«Торино»

Туринский клуб в прошлом туре смог прервать серию без побед в чемпионате Италии и может спокойно доигрывать сезон, не имея турнирной мотивации. Команда занимает 11 место в турнирной таблице и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков, даже учитывая отставание от шестого места в шесть очков. В случае победы над «Монцой», хозяева смогут обойти ее в турнирной таблице, что является главной интригой встречи.

16 марта «Торино» уверенно обыграл на выезде «Удинезе» (2:0), а восьмого числа сыграл вничью на выезде с «Наполи» (1:1).

«Монца»

«Монца» проводит хороший сезон и заслуженно идет в середине турнирной таблицы, не опасаясь за свое место в Серии А. Коллектив располагается на десятом месте с 42 баллами и попытается не пропустить вперед «Торино», ведь для этого достаточно и ничейного результата. Битва середняков, возможно, не привлекает взгляд болельщиков как другие матчи тура, но она обещает быть не менее интересной.

16 марта «Монца» обыграла на своем поле «Кальяри» (1:0), а девятого числа на выезде обыграла «Дженоа» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 1.9

Ничья – 3.4

Победит «Монца» – 4.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.63

Статистика

«Торино» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Монца» выиграла два последних выездных поединка

«Торино» выиграл четыре из шести поединков у «Монцы» при двух ничьих

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды даже могут обменяться мячами, но в результате поделят очки.