«Яшин от нас не уходит» — самый точный майский лозунг 1971 года! Слова из провинциальной газеты перед прощальным матчем Льва Яшина как нельзя точно отразили суть. В памяти народной он навечно. Помним!

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вчера, 19:53

Этот материал — продолжение статей, посвященных Льву Яшину и турне Динамо Москва в Южную Америку в 1957. Всё, что не вошло в предыдущие статьи, найдёт своё место в этой. А ссылки на все предыдущие статьи были в прошлый раз при рассказе о последних матчах Льва Яшина.

Свой последний матч за клуб Динамо (Москва) Лев Яшин сыграл за 17 дней до своего прощального матча в Лужниках.

9 мая в День Победы команда ветеранов клуба Динамо Москва прибыла из столицы на поезде в город Вологду.

В 17-00 на местном стадионе Динамо ветеранам предстояло встретится с местным Динамо, которые на своём стадионе в чемпионате страны во второй лиге ещё не сыграли ни одного матча — погоды на севере ещё не было.

А к майским праздникам стало комфортнее. Вот и выбрали москвичи в спарринг-партнёры вологодскую команду — Льву Яшину нужна была соревновательная практика перед ответственным матчем в его жизни.

Приезд московских ветеранов был, скорее всего, спонтанным, никаких анонсов в местной прессе не было.

По крайней мере, в главной областной газете «Красный Север» в майских выпусках нет ни слова ни до матча, ни после.

Сарафанное радио разнесло — западная трибуна была полностью забита любителями футбола. Так говорят очевидцы матча, это видно и по фото в еженедельнике Футбол-Хоккей.

Другой ежедневной крупной газетой в Вологде был «Вологодский комсомолец». Газета выходила до 1990 года. В отличие от «старшего брата» — «Красного Севера» — комсомольская газета лежит по сей день в архивах областной библиотеки не оцифрованная, не отсканированная. Удалось лишь выяснить, что выпуски «комсомольца» были 9 мая и следующий лишь 12 мая 1971 года.

Но как раз в номере за 12 мая был материал местного литератора, редактора упомянутой газеты Леонида Патралова. Он знал поэта Николая Рубцова, так как они вместе работали в газете «Вологодский комсомолец». А в январе того 1971 года всех потряс безвременный и трагичный уход 35-летнего Николая Рубцова. И всё это было в Вологде в январе.

Но пришёл май.

Нынешние сотрудники областной вологодской библиотеки отыскали статью о Льве Яшине в номере от 12 мая 1971 и прислали её скан.

Вот статья более чем полувековой давности целиком, 33-летний Л.Патралов взял интервью у 41-летнего Льва Яшина:

Вопреки устоявшемуся мнению вологодских специалистов, Лев Яшин, похоже, отстоял весь матч, а не первый тайм.

В статье-интервью приведено несколько фамилий ветеранов — Константин Крижевский, Борис Кузнецов, Георгий Рябов — все они, безусловно, известные динамовские игроки. Но вот Валентин Афонин практически всю жизнь играл за армейские клубы. Правда, в 1971 году он за ЦСКА сыграл в двух матчах в розыгрыше Кубка страны в марте, а затем появился ближе к концу июня в ростовском СКА . В мае у него была неопределённость с клубом, возможно 31-летний «ветеран» действительно приезжал с динамовцами в Вологду. Игрок сборной СССР , признанный одним из лучших защитников на прошедшем чемпионате мира 1970, должен быть хорошо узнаваем публикой. Так что — доверимся Леониду Патралову.

К сожалению, полный перечень имён московских футболистов до сих пор остаётся тайной за семью печатями. Кроме узнанного по фото Эдуарда Мудрика больше на фото не удалось опознать никого. Динамовские архивариусы хранят гордое молчание (если, конечно, сами знают состав ветеранов в том матче).

Мои вологодские коллеги пытаются найти дополнительную информацию о матче 9 мая в последующих выпусках «Вологодского комсомольца». Иногда архивы преподносят сюрпризы.

Продолжаем ворошить архивы.

После публикации массы фото, связанных с Львом Яшиным и Динамо Москва — всё равно остаются фотографии, которые так и просятся в свет.

Вот Лев Яшин в 1957 году в декабре в Бразилии:

Вы спросите — а почему именно 1957? И если декабрь 1957-го, то почему не Уругвай или Чили?

С годом определиться легко. Наши футболисты, приехав в жаркий климат, переоделись кто в светлые, кто в клетчатые рубашки. Рисунок был разный, возможно, и расцветка была разная. Но рубашки запоминающиеся.

Давайте вспомним фото другого динамовского вратаря за трапезой, фото из бразильского журнала:

Сдаётся, что на фото с Владимиром Беляевым торчит правое плечо как раз Льва Яшина. Да и сервировочка идентичная.

А вот Лев Яшин на трибуне стадиона Маракана, в той же рубашке, но рядом уже Константин Крижевский:

Кажется, слева видим полголовы Бориса Кузнецова.

В спортивной газете из Сан-Паулу нашлись и другие динамовцы на трибуне Мараканы, жара была знатная:

Владимир Шемелев (массажист), Генрих Федосов и Борис Кузнецов сидят повыше. Обмахивается веером, скорее всего, Александр Соколов, в центре вратарь Владимир Беляев. Аликпер Мамедов, родившийся в жарком Баку, также страдал от жары.

С Константином Крижевским есть сложности. Напомню его миграционную карточку для въезда в Бразилию. Их даже две, первая для въезда из Европы:

Вторая — когда возвращались из Чили в Рио:

Вроде всё идентично, кроме фото. И дата рождения одна и та же, и родители. Да и сложная фамилия латинскими буквами написана верно.

Знаете ли вы, что в те годы фамилию этого футболиста в официальных документах писали через букву Ы — Крыжевский. Как вы думаете, в наградном отделе Президиума Верховного Совета СССР фамилии награждённых писали со слов кого-то? Конечно, нет, только согласно документам. В газете Советский спорт в том же 1957 году Константин Станиславович Крыжевский был перечислен среди тех спортсменов, кто удостоился ордена «Знак Почёта».

А теперь взгляните на другой «документ», что называется — в камне:

Это фото сделано уже на рубеже веков. А фамилию родственники написали так, как они считают правильно.

Кстати, встречается и вариант Кржежевский, совсем польский вариант.

Дату рождения на памятнике видите — 20 февраля 1926 года. А вот в карточках откуда-то взялась совершенно другая дата. А ведь тоже официальный документ. Архивы точно преподносят сюрпризы.

В газете из Сан-Паулу перед приездом Динамо дали фото 12 футболистов из Москвы с тренером:

В этой же газете от 4 декабря было фото только пяти прибывших советских футболистов, редкий случай — все трое молодых динамовских игрока на фото:

Слева направо: Александр Соколов и Генрих Федосов вместе с молодёжью — Борисом Лебедевым, Анатолием Коршуновым и Анатолием Жуковым.

В предыдущих статьях было одно фото, где все 19 футболистов Динамо были в форме на футбольном поле, вместе с тренером.

В газете из Сан-Паулу на фото только 18 игроков, и качество получше, но без тренера:

А на этом фото наши игроки проверяют амуницию, каждый ли шип прибит на все три гвоздика на бутсе?

Про спартанские условия в раздевалке на стадионе Маракана уже был разговор. Еще пара фото свидетельств:

Андрей Юрченко, Борис Кузнецов, Владимир Кесарев готовятся, Анатолий Коршунов в резерве.

Ещё двое.

Александр Соколов в основе, Борис Лебедев пока в запасе.

Соколов и Лебедев вновь попали на полосу той же газеты в выпуске от 5 декабря, после матча на Маракане. Заголовок — Молодость и заострённые шипы.

В подписи отмечен молодой игрок Динамо Борис Лебедев (ему, правда, было уже 20 лет, а не 17). А секрет Соколова — заострённые шипы на бутсах. Что имели в виду газетчики теперь понять сложно.

Борис Лебедев в матче против Васко да Гама не играл, да и вообще не сыграл ни в одном из трёх матчей в том турне. Ошиблись бразильцы.

Фото Владимира Рыжкина перед матчем на Маракане было уже несколько. Но вот и ещё немного.

Арбитр матча Гама Малшер (справа) в светлой форме:

А на фото с капитанами Малшер уже переоделся:

Владимир Рыжкин и Беллини.

А на следующем фото Лев Яшин на фоне самолёта даёт интервью:

Скорее всего, это фото сделано по прилёту нашей делегации в Рио. Виден номер борта OY-KND — именно этим рейсом и летели динамовцы из Ресифи в Рио. Но в подписи рассказывают, что Лев Яшин отметил игру двух бразильцев после матча на Маракане между Васко да Гама и Флуминенсе. Это будет позже, просто фото известного вратаря сборной СССР приглянулось редакторам.

Понятно, что не все вопросы, связанные с карьерой Льва Яшина и его партнёров, прояснены до конца. Есть, хоть и небольшая, надежда, что в архивах Вологды найдётся дополнительная информация о матче ветеранов Динамо Москва в этом городе 9 мая 1971 года. Будет ли это в «Вологодском комсомольце» или в «Красном Севере» — в любом случае будет приятная находка.

А в архивах же южной и знойной Бразилии очень много оцифрованной периодики. Думаю, найдутся и ещё какие-нибудь интересные материалы по турне Динамо Москва в 1957 году в Бразилию, Уругвай и Чили.

Без сюрпризов нас не оставят. Будем ждать, ведь Лев Яшин от нас никуда не уходит.