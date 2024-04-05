«Унион» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.04.2024)

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сегодня, 19:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Байер», который состоится 6 апреля 2024 года

«Унион»

«Железный союз» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на двенадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Униона». В товарищеской встрече со счётом 3:1 «Железные» выиграли у «Магдебурга».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатал «Унион» с франкфуртскими «Орлами».

«Байер»

«Фармацевты» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Байера» за последнее время. Пять матчей к ряду насчитывает выигрышная серия «Львов». В матче прошлого тура чемпионата Германии «11 рабочих» из Леверкузена с разницей в один мяч выиграли дома у «Хоффенхайма» (2:1).

3 апреля в сухую, забив четыре гола, «Байер» взял верх над «Фортуной» из Дюссельдорфа в полуфинале Кубка Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 5.80

Ничья – 4.30

Победит «Байер» – 1.58

Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 2.48

Тотал голов больше 2.5 – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

В четырёх матчах из десяти крайних «Железные» обыграли своих соперников

За аналогичный период «Фармацевты» выиграли в девяти футбольных поединках

В трёх крайних очных встречах «Унион» не забил ни одного гола в ворота «Львов».

Прогноз

С коэффициентом 1.58 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Байера». Выигрышную серию «Фармацевтов» берлинская команда остановить не сможет на данном этапе.