«Айнтрахт» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.04.2024)

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сегодня, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Аугсбург», который состоится 19 апреля 2024 года

«Айнтрахт»

Шестое место занимает «Айнтрахт» в турнирной таблице чемпионата Германии на данный момент. Рассмотрим недавние матчи с участием «Орлов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фуггерами». В рамках матча 27-го тура чемпионата «Айнтрахт» раскатал нулевую ничью с «Железными» из Берлина. Со счётом 1:1 миром разошлись «Орлы» с «Музыкантами» из Бремена.

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Штутгарт» на своём поле выиграл у «Айнтрахта».

«Аугсбург»

«Фуггеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги находятся на седьмой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Аугсбурга» за последнее время. На своём поле вничью сыграли «Фуггеры» с «Козлами» из Кёльна в матче 27-го тура чемпионата (1:1). С разницей в пару мячей «Аугсбург» проиграл на выезде «Хоффенхайму» в игре следующего тура.

12 апреля на своём поле со счётом 2:0 «Фуггеры» выиграли у «Железных» из Берлина.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Айнтрахт» – 2.07

Ничья – 3.85

Победит «Аугсбург» – 3.35

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 гола – 3.45

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.20

Статистика

Только одну победу одержал «Айнтрахт» в пяти крайних матчах

За такой же период «Аугсбург» выиграл в трёх футбольных поединках

Вничью завершились три очные встречи команд из пяти последних.

Прогноз

С коэффициентом 3.85 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности предстоящий матч завершится вничью.