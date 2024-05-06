Уверенный Тюкавин и яркие иностранцы. Претенденты на звание лучшего игрока сезона в РПЛ

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сегодня, 09:04

Юный форвард «Динамо» среди фаворитов.

Константин Тюкавин («Динамо», форвард)

В двадцать один год Константин работает спокойно. У него быстро работает мозг, что видно даже по ответам на интервью. Надеемся, Тюкавин отличается от талантов прошлых поколений. Дзюба, Кокорин и Смолов не уважали футбол в юном возрасте. Можно разве что Александра Кержакова вспомнить, хотя в его времена РПЛ была другой. Тюкавин не по годам зрелый, может забить даже когда находится спиной к чужим воротам – отличился ударом пяткой в веселой игре против «Сочи». Позже оборона «Динамо» едва не подставила своего форварда, но Тюкавин законный претендент на звание лучшего игрока сезона, у него 14 голов и 8 ассистов. Выбор будет непростым, нет одного явного фаворита. Но так даже интереснее.

Матео Кассьерра («Зенит», форвард)

Во втором круге лучший снайпер «Зенита» выступает намного хуже, чем в первой части сезона. Причина в переменах в тактике. Семак вернул игру с тройкой в атаке, а Матео удобнее с ложным форвардом рядом. Также Кассьерру начали закрывать тактически, помня о его эффективности в прошлом году. Колумбиец, если не будет хет-трика в Воронеже, не забьет больше двадцати мячей в РПЛ . Но может стать лучшим снайпером сезона, ведь пока опережает Тюкавина и Кордобу. И если его соотечественник из «Краснодара» промахивался, находясь на идеальных позициях, то Кассьерра впечатлил именно эффективностью. Если бы бразильцы «Зенита» работали лучше, то мог отличаться чаще.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов», плеймейкер)

Не повезло с травмой, мог стать самым ярким плеймейкером сезона, ведь «Крылья Советов» умеют набирать форму после слабых отрезков. Но даже с учетом проблем команды и самого футболиста, Гарре выделяется техникой. Человек, работавший в академии «Манчестер Сити», оказался классным мастером. У аргентинца 8 голов и 3 ассиста. Пусть команда из Самары бросила играть в футбол, ведь не видят смысла между местами ниже пятого, нельзя забывать о работе Гарре в первой части сезона. Тогда здоровье позволило заинтересовать скаутов иностранных клубов. Желаем Бенхамину прогресса, такие перспективные легионеры выручают РПЛ в непростое для чемпионата время.

Эдуард Сперцян («Краснодар», плеймейкер)

Сперцян уедет, осталось понять только одну деталь. Станет ли чемпионом в составе родного клуба? Выбрал сборную Армении по понятным причинам, но остается верным идее «Краснодара» навязать борьбу «Зениту» в последних турах. Хотя глупо уступили дома «Ахмату» и потеряли исторический шанс на лидерство в случае нового подарка «Зенита», впереди ещё несколько туров. Впрочем, это задачи всей команды, а конкретно Сперцян давно заслужил место в списке претендентов на личные награды. Эдуард создал немало моментов и забил 10 мячей в чемпионате. Армянский плеймейкер заслуживает переезда в топ-5, это один из самых лучших игроков РПЛ последних нескольких сезонов.

Дуглас Сантос («Зенит», латераль)

Олицетворял стабильность «Зенита», но она медленно тает весной. Поэтому нельзя сказать, что весна удается Сантосу или его команде. Опыт позволяет левому латералю, которого видели в опорной зоне и в центре обороны, быстро взять реванш и прийти в себя после серии невзрачных матчей. «Зенит» может вернуться к уверенным победам в последних турах, особенно если слева будет играть именно Дуглас Сантос. Его важность как раз подчеркнуло отсутствие бразильца в нескольких матчах. Возможно, Дуглас не лучший капитан – не хватает эмоций и драйва, но это мастер подач с фланга и цепкой игры в обороне. Однозначно лучший латераль РПЛ последних нескольких лет, ключевой человек для схем Семака.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

В этом сезоне у «Краснодара» были проблемы в атаке, напарникам Кордобы и Сперцяна не хватает голов. В первой части сезона в самом клубе отмечали центрального защитника Алонсо. Но парагваец не выручал команду намного чаще, чем это делал голкипер. У Сафонова случаются слабые отрезки и отдельные ошибки, но они есть даже у лучших вратарей мира. Матвей сам может уехать в серьезную команду, но у него нет явного желания пойти на повышение, как у ряда молодых коллег из атаки вроде Тюкавина. Поэтому Сафонов может остаться в «Краснодаре». И это важнейший игрок, лучший голкипер РПЛ по проценту отраженных ударов. Взял 90 выстрелов, то есть 80.5 %. Невероятно много даже для топ-5, куда Сафонова ещё точно позовут.

Максим Глушенков («Локомотив», плеймейкер)

Третий россиянин в списке, ещё один молодой нападающий. У Тюкавина есть конкуренты в сборной России – Чалов и Соболев, а у Глушенкова есть проблема в национальной команде из-за тактики. Карпин пока не придумал, как внедрить лидера «Локомотива» в классическую схему «4-3-3». Но тренерскому штабу надо пораскинуть мозгами, ведь Глушенков отражает творчество, которое так важно в современном футболе. Возвращаются времена, когда один человек может всё изменить. Если бы «Локомотив» умел обороняться, а в центре атаки не валял дурака Дзюба, то усилиями Глушенкова могли бороться за титул с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». Также мог бы стабильнее играть Тикнизян, но по сумме грамотных действий Глушенков обошел напарника с левого фланга. Веселый волевой футбол «железнодорожников» сейчас олицетворяет именно успешный ассистент Максим.