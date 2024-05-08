«Фрайбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Хайденхайм», который состоится 11 мая 2024 года
«Фрайбург»
«Бразильцы из Брайсгау» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фрайбурга» за последнее время. В рамках матча 31-го тура чемпионата Германии «Бразильцы» дома уступили с разницей в один мяч «Волкам» из Вольфсбурга (1:2).
На прошлых выходных нулевую ничью раскатал «Фрайбург» с «Козлами» из Кёльна.
«Хайденхайм»
Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на текущий момент «Красно-синие». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Хайденхайма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фрайбургом». С минимальным счётом на выезде «Хайденхайм» выиграл у «Дармштадта 98» в матче позапрошлого тура Бундеслиги.
5 мая «Красно-синие» дома разошлись миром с «Карнавальниками» из Майнца (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрайбург» – 1.74
- Ничья – 4.10
- Победит «Хайденхайм» – 4.50
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.70
- Тотал голов больше 2.5 – 1.58
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.28
Статистика
- Только одну победу одержали «Бразильцы из Брайсгау» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Хайденхайм» выиграл у своих соперников в двух встречах
- В двух очных встречах из трёх последних исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Фрайбурга» с коэффициентом 1.74. У «Бразильцев из Брайсгау» ещё есть возможность побороться за шестое место, которое предоставляет возможность попасть в групповой этап Лиги Европы. Такую возможность «Фрайбург» не упустит. Свои три очка в предстоящем футбольном поединке «Бразильцы» возьмут.