«Фрайбург» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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вчера, 22:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Хайденхайм», который состоится 11 мая 2024 года

«Фрайбург»

«Бразильцы из Брайсгау» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Фрайбурга» за последнее время. В рамках матча 31-го тура чемпионата Германии «Бразильцы» дома уступили с разницей в один мяч «Волкам» из Вольфсбурга (1:2).

На прошлых выходных нулевую ничью раскатал «Фрайбург» с «Козлами» из Кёльна.

«Хайденхайм»

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на текущий момент «Красно-синие». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Хайденхайма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Фрайбургом». С минимальным счётом на выезде «Хайденхайм» выиграл у «Дармштадта 98» в матче позапрошлого тура Бундеслиги.

5 мая «Красно-синие» дома разошлись миром с «Карнавальниками» из Майнца (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.74

Ничья – 4.10

Победит «Хайденхайм» – 4.50

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 2.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 – 2.28

Статистика

Только одну победу одержали «Бразильцы из Брайсгау» в пяти крайних матчах

За такой же период «Хайденхайм» выиграл у своих соперников в двух встречах

В двух очных встречах из трёх последних исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Фрайбурга» с коэффициентом 1.74. У «Бразильцев из Брайсгау» ещё есть возможность побороться за шестое место, которое предоставляет возможность попасть в групповой этап Лиги Европы. Такую возможность «Фрайбург» не упустит. Свои три очка в предстоящем футбольном поединке «Бразильцы» возьмут.